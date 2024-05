Publicitate electorală | Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Primăria Alba Iulia are nevoie de un management eficient!

Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Primăria Alba Iulia are nevoie de un management eficient!

Este clar pentru oricine, interesat sau nu de viața publică și administrația orașului, că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție corectă. Se vede cu ochiul liber că modul în care actuala administrație a gestionat resursele orașului e unul complet ineficient.

În ultimii patru ani, problemele orașului nu doar că n-au fost rezolvate, însă ele s-au agravat până la punctul în care generațiile viitoare vor plăti nepriceperea celor care ne-au condus până acum. Tineri care astăzi sunt pe băncile școlilor vor plăti taxe și impozite, din ce în ce mai mari, pentru a plăti datoriile făcute de actuala administrație, fără ca încă să existe o perspectivă de dezvoltare economică și fără ca toate aceste cheltuieli să se regăsească într-o creștere a nivelului de bunăstare pe plan local.

Toate acestea nu sunt cauzate de lipsa resurselor. Alba Iulia are bani, iar Primăria are un număr impresionant de angajați. Problema cea mare este că banii n-au fost folosiți cu cap iar resursa umană nu și-a atins potențialul sub actuala administrație.

Un management eficient e măsurat în rezultate, iar aici actuala administrație e corijentă!

Încă avem în fruntea orașului niște peneliști care nu înțeleg nimic din liberalism, care nu cunosc diferența dintre cheltuială și investiție. Avem o primărie condusă de niște oameni pentru care performanța, la pachet cu prime și sporuri, e măsurată în funcție de loialitate ori de culoarea carnetului de partid, nicidecum de performanță.

Carnetul de partid nu e meserie, am spus și o repet. Alba Iulia trebuie să se bazeze pe specialiști, asta trebuie să fie prima condiție, apartenența și performanța în cadrul unei bresle profesionale, nu carnetul de partid ori statutul de membru de gașcă.

Omul potrivit la locul potrivit, asta este cheia problemei în Primăria Alba Iulia, de sus până jos, de la Primar la portar.

Cu resursele de care dispune Alba Iulia, cu oamenii de care dispune Primăria, se pot face foarte multe. Cu resursele pe care le are Alba Iulia la dispoziție, și cu un dram de viziune, putem ajunge la nivelul pe care ni-l dorim cu toții. Putem avea o administrație eficientă, putem implementa soluții pentru problema parcărilor, putem gestiona în mod eficient traficul rutier, putem asigura servicii publice de calitate, de la transport în comun și până la colectarea deșeurilor, putem întreține și dezvolta spațiile verzi, putem transforma cartierele de blocuri în zone verzi, amenajate corespunzător, putem reabilita termic toate blocurile, putem investi în școli, putem face din sportul pentru copii un mod de viață și putem avea un oraș în care să trăim mai bine. Apoi ne putem ocupa și de proiectele mari, de zona de dezvoltare economică ori ștrandul public, sau chiar de proiecte pentru care e absolut necesar un sprijin de la Guvern, precum Centura de Nord sau o sală polivalentă.

Putem face toate astea. Cu muncă multă, cu încredere și cu condiția să tratăm alegerile la modul cel mai serios, judecând totul în mod corect.

Pe 9 iunie, contez pe sprijinul albaiulienilor! Pentru că viitorul este al nostru și trebuie să avem grijă de el!

Voicu Vușcan, candidat pentru Primăria Alba Iulia – #noulPSDAlbaIulia

Comandat de Partidul Social Democrat- Organizatia Județeană Alba / Executat de UNIREA PRES SRL – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240002.

