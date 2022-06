Mai multe localități din Alba, FĂRĂ APĂ potabilă, în următoarele 20 de ore, din cauza unei avarii majore: Zonele afectate

Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa Dn1200 (FIR II), produsa in data de 16.06.2022, in jurul orei 16.00 de catre un constructor, in zona municipiului Sebes, SC APA CTTA SA ALBA anunță consumatori intreruperea furnizarii apei potabile în urmatoarele localități: Vintu de Jos, Pianu de Jos, Pianu de Sus, Oarda de Sus, com. Ciugud, com. Berghin, com. Ohaba, com. Sântimbru (Totoi, Dumitra), com Cricau, com Ighiu, Stremt, Miraslau, Decea, com. Bucerdea Granoasa, com. Mihalt, com. Craciunelu de Jos, Sancel, Iclod, Lunca Tarnavei, Sona, com. Valea Lunga, orasul Ocna Mures, Unirea, Noslac.

Avand in vedere ca avaria este una majora, estimam durata intreruperii la cca 20 ore, fapt ce ar putea afecta si rezervele de apa din rezervoarele de inmagazinare existente si in alte localitati alimentate din aceasta conducta.

La reluarea furnizării pot aparea, local, depășiri ale parametrului turbiditate, situație în care rugăm clienții, să folosească apa numai în scopuri menajere.

Astfel, eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!