O importantă delegație germană în vizită la proiecte în valoare de peste 120 milioane euro, coordonate de ADR Centru în județele Alba și Sibiu

Începând cu anul 2023, cooperarea dintre Landul Brandenburg din Germania și Regiunea Centru a intrat în cel de-al treilea deceniu de activitate.

În cursul anului trecut au fost organizate șase tipuri de evenimente bilaterale, iar la jumătatea lunii mai 2024, Regiunea Centru a fost gazda celei mai importante delegații oficiale germane din ultimii cinci ani. Este vorba de vizita reprezentanților Comisiei pentru Dezvoltare și Afaceri Europene a Parlamentului acestui land german, vizită care a reunit oameni politici din toate partidele aflate în legislativul landului, dar și reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, experți parlamentari și specialiști în cooperare bilaterală.

In cadrul acestei vizite, partenerii germani au vazut la fata locului exemple de succes din Regiunea Centru in privinta implementarii proiectelor de dezvoltare regionala finantate prin Programul Operational Regional si au discutat despre posibilitatile de implementare si dezvoltare in comun a unor noi proiecte europene, finantabile prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in perioada 2021-2027.

Vizita celor 21 de invitati germani s-a desfasurat in municipiile Sibiu, Alba lulia, Sebes si Blaj, precum si in comuna Ciugud, ca o continuare a relatiilor de parteneriat dintre Regiunea Centru si Landul Brandenburg, incepute in 2002-2003. Scopul vizitei a urmarit dezvoltarea activitatii Autoritatilor de Management pentru absorbtia fondurilor structurale europene in perioada 2021-2027, pe baza exemplelor de succes din anii anteriori. In decurs de trei zile au avut loc intalniri oficiale si discutii tehnice cu partea romana, fiind vizitate 16 locatii de proiecte, finantate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru in perioada 2004-2024.

Oaspetii germani au concluzionat ca, in timpul alocat acestei vizite oficiale a fost desfasurat un program foarte dens de vizite la proiecte si discutii semnificative cu caracter tehnic, fiind impresionati de felul in care partea romana a recuperat din decalajele de dezvoltare fata de regiunile mai avansate din Europa. Toti participantii, reprezentand intregul spectru politic din Landul Brandenburg, au convenit ca parteneriatul bilateral dintre Regiunea Centru si Landul Brandenburg a intrat sub cele mai bune auspicii in cel de-al treilea deceniu al existentei sale.

