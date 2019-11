Ludovic Orban, așteptat la Zlatna de Ziua Națională

Potrivit informațiilor furnizate de primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, prim-ministrul României, Ludovic Orban, ar putea fi prezent la Zlatna sâmbătă, 30 noiembrie 2019.

Primarul Ponoran spune că în 30 noiembrie, înainte de Ziua Națională a României, va fi pornit iluminatul arhitectural a Liceului ”Corneliu Medrea” din Zlatna, recent renovat.

”Liceul este acum o bijuterie. Zilele acestea trecem în revistă spațiile de cazare de la complexul sportiv, deoarece aici vor fi cazați 50-60 de delegați la Congresul Spiritualității Românești ce va avea loc în preajma zilei de 1 Decembrie. Vor veni reprezentanți ai românilor din Republica Moldova, Ucraina, fosta Iugoslavie etc. În acest cadru festiv va fi pornit iluminatul arhitectural iar noi am lansat o invitație și către prim-ministrul Orban, de la care am primit semnale pozitive”, a mai explicat Ponoran.