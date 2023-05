LOVITURĂ grea pentru producția românească: Singura fabrică de ciocolată care are acţionariat 100% românesc, la un pas de a se închide

Rând pe rând au dispărut fabrici care s-au vândut la prețuri de nimic și care au fost demolate apoi de rechinii imobiliari. Exemplele din ultimii 30 de ani sunt nenumărate, de la Uzina Tractorul din Brașov la Semănătoarea din București, uzină care fabrica mii de combine agricole pe an.

Dar să ne întoarcem la fabrica de ciocolată Galactic din Baia Mare, care riscă să se închidă.

Firma care are acţionariat 100% românesc a cerut insolvenţa din cauza scumpirilor. În vremurile bune aici se fabricau în jur de 2.000 de tone de ciocolată pe an.

Liviu Fagi, patronul companiei, spune că: „Anul trecut a fost dramatic. O parte a anului nu am avut acces la materii prime, pentru că nu se puteau importa, apoi am primit o lovitură semnificativă din partea marilor retaileri – noi desfacem produsele la toţi marii retaileri din ţară – care au refuzat orice majorare de preţ, deşi costurile de producţie s-au majorat semnificativ, de la zahăr, ulei vegetal, la combustibili, utilităţi ș.a.m.d.”

Proprietarul fabricii a mai explicat că: ”Anul trecut, pentru a reduce cumva cheltuielile foarte mari cu consumul de energie electrică, am făcut un proiect pentru o capacitate proprie de producţie, prin panouri fotovoltaice, dar proiectul nu a mai fost implementat, pentru că acea linie de finanţare, care ar fi ajutat real mulţi antreprenori români, nu a mai fost deschisă”.

Producătorul a mai explicat că: ”Vă precizez că noi nu avem datorii la stat, avem vreo 18.000 lei care sunt creanţele curente, însă pentru a putea să ne plătim furnizorii, partenerii de afaceri, am fost nevoit să apelez la această protecţie oferită de insolvenţă. Situaţia aceasta dificilă din istoria economică a firmei a fost cauzată de dispariţia creditului furnizor”.

Directorul fabricii a mai adăugat că ceva speranșe pentru salvarea fabricii au apărut: ”Însă acum situaţia s-a mai reglat (inclusiv din partea retailerilor, unde, pentru prima dată am observat o deschidere către producătorii români, care înainte nu exista, dimpotrivă) şi am considerat că sub umbrela insolvenţei vom putea mai repede şi mai eficient să stingem datoriile şi să continuăm să funcţionăm. Dacă vroiam să stingem lumina, puteam să o facem demult, eu am avut mereu oferte tentante, dar vreau să fac ciocolată aici, acasă”, a declarat, Liviu Fagi pentru pentru 2mnews.