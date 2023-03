LIVE VIDEO| Ziua Poliției 2023, la Alba Iulia: Atelier criminalistic, laborator de educație rutieră, avansări în grad și alte surprize...

Elis Pavaje și Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” din Alba Iulia, parteneriat de succes pentru formarea viitorilor profesioniști în construcții

Începând cu anul 2023, Elis Pavaje în parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Dorin Pavel” Alba Iulia va forma elevi pentru meseria de zidar – pietrar – tencuitor şi dulgher – tâmplar-parchetar. Liceul răspunde de asigurarea resurselor umane şi organizează formarea teoretică din şcoală, iar Elis Pavaje în calitate de angajator pune la dispoziție resursele umane şi financiare pentru a organiza formarea practică de la locul de muncă, ponderea pregatirii practice crescand de la an la an: in clasa a IX-a: 80%- teorie, 20% – practică de specialitate; clasa a X-a: 50%-teorie, 50%- practică de specialitate; clasa XI-a: 45% teorie, 55% practică de specialitate. Elevii au astfel posibilitatea să îşi formeze cunoştinţe aplicate într-un mediu profesionist, folosind tehnologie de ultimă generație.

Cum se desfășoară parteneriatul dintre Liceul Tehnologic ,,Dorin Pavel” Alba Iulia și compania Elis Pavaje?

Prof. Dr. Elena Gheorghiu: Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia este un liceu cu tradiţie înfiinţat în 1884, fiind singurul liceu de construcţii din judeţ şi intenţionează să păstreze tradiţia învăţământului tehnic, prin cuprinderea în planul de şcolarizare a unor meserii solicitate pe piaţa muncii. Liceul nostru promovează un sistem educaţional modern, în concordanţă cu cerinţele impuse de piaţa muncii din România. Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă o preocupare permanentă a liceului nostru, iar parteneriatul cu Elis Pavaje este parte dintr-o amplă acțiune de instruire practică. Elis Pavaje susține în anul școlar 2023-2024, un număr de 28 de locuri, în clase cu calificări profesionale acreditate:

– Zidar-pietrar- tencuitor (16 locuri)

– Dulgher- tâmplar – parchetar (8 locuri)

– Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze (4 locuri)

Cine se poate înscrie la învățământul dual, până când se pot înscrie și când încep cursurile?

Prof. Dr. Elena Gheorghiu: Învățământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, cu vârsta de până la 26 de ani, indiferent de localitatea de reședință, având o durată a studiilor de 3 ani. Nu este obligatorie pentru cursanți promovarea Evaluării Naționale, dar poate sa fie un criteriu de departajare în cazul în care numărul persoanelor înscrise este mai mare decât numărul locurilor disponibile. Înscrierile se fac în perioada: 3-24 iulie 2023- etapa I de admitere; 25 iulie-7 august 2023- etapa II de admitere. Absolvenții unei forme de învățământ gimnazial cu vârsta până în 26 de ani sunt așteptați să se înscrie pentru anul şcolar 2023-2024.

Care sunt avantajele învățământului dual?

Prof. Dr. Elena Gheorghiu: Absolvenții învăţământul profesional au multiple beneficii. Pe lângă bursă de la stat, operatorii economici, în baza contractului de parteneriat şi a contractelor individuale de pregatire practică, asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi suportă alte cheltuieli pentru formarea elevilor.

Cristian Panea, Directorul tehnic Elis Pavaje: Învățământul dual combină ucenicia într-o companie cu studiile profesionale preuniversitare. Acesta este un lucru pozitiv de ambele părți: absolvenții cunosc așteptările companiilor și activitatea din interior, iar la vârsta majoratului știu o meserie din care se pot întreține, iar companiile beneficiază ulterior de un personal mai bine pregătit. După încheierea celor trei ani de instruire teoretică şi practică şi promovarea examenului de certificare profesională, elevii pot să obțină un loc de muncă în cadrul companiei Elis Pavaje.

Cum este privită această colaborare a mediului privat cu sistemul educațional, din perspectiva Elis Pavaje?

Cristian Panea, Directorul Tehnic Elis Pavaje: În calitate de lider pe piața românească a prefabricatelor de beton, credem în acest tip de colaborare și ne implicăm în dezvoltarea învăţământului profesional dual, care reprezintă o oportunitate și o responsabilitate pentru companie în formarea viitorilor profesioniști din domeniu.

Faptul că în stabilirea programelor de pregătire profesională sunt consultați și operatorii economici, face ca pregătirea educațională să fie mai aproape de realitatea din câmpul muncii. Învățământul dual asigură generații de absolvenți mai bine pregătiți teoretic și practic.

Care sunt condițiile de studiu în acest moment?

Prof. Dr. Elena Gheorghiu:

Procesul instructiv educativ desfăşurat în instituţia noastră are la bază calitatea şi performanţa. Avem cadre didactice, ingineri, maiştri care dau dovadă de responsabilitate şi profesionalism în munca cu elevul, pregătind specialişti competitivi pentru piaţa muncii.

Unitatea de învăţământ dispune de săli de clasă dotate cu sistem multimedia și videoproiector, toate conectate în reţea pentru a avea acces permanent la internet, laboratoare, ateliere, sală de sport, teren de sport, bibliotecă, cabinet medical.

Care este oferta cu care încercați să atrageți cursanți?

Cristian Panea, Directorul tehnic Elis Pavaje: În cadrul companiei vom oferi după absolvire locuri de muncă pentru calificările menționate; desigur, cea mai mare nevoie o avem pe zona de pavatori. Meseria de pavator este una de viitor pentru că este un domeniu în continuă creștere și bine remunerată. Pavatorii beneficiază tot mai mult de suport mecanizat; există deja o serie de scule și unelte care ușurează munca fizică, însă profesionalismul lor face diferența pentru realizarea unei amenajări premium.

Elevii vor beneficia de 200 de lei pe lună de la stat și 200 de lei asigurați de Elis Pavaje. Mai mult decât formatori, cursanții au mentori din companie, având oportunitatea de a prinde meserie de la specialiști foarte buni Elis Pavaje. La finalul celor 3 ani de studiu, absolvenţii învăţământului profesional dual pot opta pentru angajare sau îşi pot continua studiile în clasa a XI-a învăţământ liceal zi sau seral, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.

Cine a inițiat colaborarea Liceul Tehnologic ,,Dorin Pavel” din Alba Iulia și compania Elis Pavaje?

Cristian Panea, Directorul tehnic Elis Pavaje: Liceul Tehnologic ,,Dorin Pavel” din Alba Iulia încheie, în fiecare an şcolar, parteneriate cu agenţi economici care doresc să promoveze şi să susţină învăţământul profesional dual al acestei instituţii de învăţământ. Propunerea a venit din partea școlii, dar s-a suprapus peste o intenție deja formulată în interiorul companiei. Elis Pavaje are deja o lungă tradiție a investițiilor în educație, fiind susținător a mai multor proiecte din zona educațională. Sponsorizările companiei vizează în general creșterea calității condițiilor de învățământ și reabilitarea infrastructurii școlilor din mediul rural.

Ce rezultate v-a adus acest program în anii anteriori și ce așteptări aveți de la program?

Prof. Dr. Elena Gheorghiu: Din sondajele efectuate, 85 % dintre absolvenţii noştri sunt angajaţi, iar angajatorii sunt mulţumiţi de pregătirea lor profesională. Deprinderile dobândite de elevi în şcoala noastră îi certifică atât pentru piaţa muncii din România, cât şi la nivel european.

Cristian Panea, Directorul tehnic Elis Pavaje: Din perspectiva companiei noastre, sperăm ca această colaborare să fie un prim pas spre diminuarea crizei de personal din România ultimilor ani. Oferind perspectiva unor studii la nivel teoretic și practic și având posibilitatea unei angajări ulterioare, dorim să retrezim interesul pentru meserii și să creștem nivelul de profesionalism din domeniu.

Despre Elis Pavaje

Elis Pavaje este o companie privată 100% românească și un business de familie fondat în 1991 în Petrești, jud. Alba, de familia Goța. Compania comercializează prefabricate din beton vibropresat precum dale, pavele, borduri, rigole, elemente pentru gradină, pavele și borduri din piatră andezit, plăci ceramice și oferă servicii profesionale precum consultanță, proiectare și execuție pentru proiecte de infrastructură, proiecte industriale sau comerciale. Compania, liderul pietei din Romania, colaborează cu peste 200 de parteneri în întreaga țară . Elis Pavaje deține 5 unități de producție la Petrești și Vîntu de Jos (județul Alba), Stoenești (Prahova), Secuienii Noi (Neamț) și Arad (Arad).