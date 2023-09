Liga 4: Greapcă (Hidromecanica) – „careu” cu Performanța! Selagea, eșec la debutul pe banca ighienilor! Fogoroși a demisionat

Presupusul derby al etapei, între CIL Blaj și Voința Stremț, formații ce aveau maximum de puncte după 4 etape, a avut un deznodământ neplăcut. Oaspeții, acuzând probleme de lot, s-au prezentat cu numai 7 jucători, iar în minutul 2 (mai precis minutul unu și 45 der secunde) unul dintre echipieri a acuzat o accidentare și jocul s-a încheiat.

CIL Blaj va câștiga, 3-0, la „masa verde”, antrenorul Voinței, Paul Muntean, susținând că s-a lovit de refuzul gazdelor în a programa partida în altă zi, ținând cont de situație. „A fost rușinos. După nici două minute, s-a invocat o accidentare și s-a încheiat meciul”, a comentat Augustin Damian, oficialul Blajului.

„Îmi pare rău că s-a ajuns la situația aceasta neplăcută, dar nu am avut cum juca, nu am avut cu cine. Și miercuri am fost 12 jucători, cu tot cu mine, iar în actul secund am utilizat doi portari, Mara și Lupean, în teren„, a precizat Paul Muntean, antrenorul Voinței Stremț

„In primul rând vreau sa îmi cer scuze tuturor celor prezenți , am avut persoane apropiate clubului care au venit de la Cluj, familiile jucătorilor care nu sunt din oraș, care au venit la meci sa stea 1’ 45” . Am fost sunați de către cei de la stremt pentru a juca vineri 15.09 sau sâmbătă 16.09, ceea ce nu am acceptat venind după o săptămâna grea cu 2 meciuri f grele cu Vama Seacă și Sântimbru. Nu am acceptat pentru ca jucătorii nostrii s-au învoit luni pt antrenament și miercuri pentru meciul de la Sântimbru de la serviciu, nu mai puteau și vineri. Pe lângă asta avem și noi probleme de lot pentru ca suntem liga 4 nu avem un lot de 30 jucatori! Nu s-a cerut nici o secunda amânarea meciului sau jucarea lui in săptămâna ce urmează. Noi am acceptat propunerea celor de la Lunca Mureșului de a juca vinerea ce urmează, deci suntem de buna voința și respectam competiția la maxim, dar nu putem face un bine echipei adverse și echipa mea sa nu fie in efectiv complet , cei apți! Nu as fi vrut sa fiu in pielea lui Paul sa ma prezint așa la un meci pentru ca e frustrant și neplăcut in cariera unui antrenor, mai ales ca suntem la început amândoi! Nu mi-as dori ca jucătorii mei sa facă vreodată ceea ce s-a întâmplat azi cu cei de la Stremt, pentru ca in primul rând ei se fac de Rușine nu noi. Noi reprezentam unul dintre cele mai frumoase orașe din județ, cu cea mai buna infrastructura de departe și cum era sa jucam meciul mai repede fără jucătorii nostrii sa ne facem de Rușine orașul nostru și oamenii care sunt alături de acest proiect care e la început? Nu ma bucur de aceste puncte , pentru ca vreau sa câștig meciurile pe teren! Dar Azi e dureros ca se arunca greșeală adversarilor pe noi! Noi plătim și transport și prime si am gândit lotul pentru a avea jucătorii la meciuri! Nu pot sa îmi bat joc de jucătorii mei pentru a ajuta adversarul! Nu am văzut in viața mea de când joc fotbal așa ceva si sper sa nu mai văd pentru ca e neplăcut sa te antrenezi o săptămâna si sa Pregătești un meci, si sa pățești una ca asta! Simți ca își bat joc de munca ta si a echipei, ceea ce nu e normal!”, a precizat Daniel Tătar, antrenorul CIL



Primele partide din runda a 5-a a Ligii 4:

*Fortuna Lunca Mureșului – Spicul Daia Română 1-1 (0-1). Golul marcat în prelungiri, din penalty a adus primul punct stagional pentru amfitrioni;

*CS Zlatna – FC Lopadea Nouă 3-2 (3-2).

Partidă spectaculoasă pe Ampoi, cu toate golurile marcate în prima repriză. Gazdele au condus cu 1-0, apoi vizitatorii s-au aflat în avantaj, iar zlătnenii au întors iar scorul pentru primul succes din acest sezon.;

*CS Ocna Mureș – Viitorul Vama Seacă 3-1 (2-1). Duelul orgoliilor între formații din localități învecinate a fost unul interesant, cu vizitatorii punctând primii. A urmat dubla lui Val. Drăgan, golul unui alt aiudean, Coltor, securizând a 5-a victorie la rând;

*CSM Unirea 2 Alba Iulia – Viitorul Sântimbru 2-0 (0-0). Tinerii “alb-negrii” au dat lovitura împotriva unei formații ce nu se regăsește (al doilea eșec la rând, fără gol marcat), dubla lui Raica fiind decisivă;

*Mîine, CIL Blaj – Voința Stremț, Inter Unirea – Limbenii Limba, Energia Săsciori – Adu Academy Șona, Hidro Mecanica Șugag – Performanța Ighiu

Foto: CS Ocna Mureș