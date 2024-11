Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – deplasare crucială la Mediaș | CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – dispute interne, CIL Blaj, deplasare la Tg. Mureș

Penultima rundă din acest an în eșalonul terț aduce o deplasare crucială pentru CSM Unirea Alba Iulia, la Mediaș, o confruntare extrem de dificilă pentru „alb-negri”. Tot vineri mai evoluează Metalurgistul Cugir, pe propriul teren, cu Unirea Dej. Sâmbătă sunt alte două confruntări ale conjudețenilor, CSU Alba Iulia – joc facil cu „lanterna roșie”, respectiv deplasare la Târgu Mureș pentru echipa din „Mica Romă”.

*ACS Mediaș (locul 4, 24 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 2, 28 de puncte), vineri, ora 14.00 (în tur, 0-0).

Gruparea din Cetatea Marii Uniri intră într-o săptămână infernală, cu 3 jocuri (miercuri, partidă în Cupa României, cu Csikszereda Miercurea Ciuc), întâlniri extrem de importante din toate punctele de vedere. Vizitatorii nu contează pe Jorza, Tănase și S. Ion înaintea disputei cu formația aflată la 4 puncte în spate și nu-și permit pași greșiți în lupta la vârf. Albaiulienii sunt dezamăgiți după semieșecul intern cu penultima clasată și seria deloc satisfăcătoare din ultimele jocuri (o victorie și doar 5 puncte acumulate din 12 posibile).

*Metalurgistul Cugir (locul 8, 13 puncte) – Unirea Dej (locul 7, 15 puncte), vineri, ora 14.00 (în tur, 2-3).

Ultima reprezentație în fața fanilor în acest an pentru „roș-albaștri”, o confruntare între vecinele din ierarhie. În partida tur, acum două luni, fosta divizionară secundă s-a impus după ce Metalurgistul a egalat în două rânduri. Formația lui Lucian Itu nu are probleme de efectiv, revenind S. Itu și Vitinha. Metalurgistul vine după 4 întâlniri în care nu a câștigat (3 puncte acumulate), are în față un oponent care a pierdut în toate deplasările din Alba (1-2 la Blaj, 2-4 cu CSU Alba Iulia și 0-2 pe „Cetate”), dar gazdele trebuie să șteargă acel rușinos 0-4 de acastă cu liderul, la precedentul joc pe „Arena Cugir”)

*ACS Târgu Mureș (locul 6, 16 puncte) – CIL Blaj (locul 5, 17 puncte), sâmbătă, ora 14.00 (în tur, 2-1).

Altă confruntare între vecine de ierarhie, care pot face schimb de locuri, la fel ca la Cugir, în cazul în care gazdele câștigă toate punctele. Blăjenii nu contează pe Borșoi, Șerban și Taifas – indisponibili de mai multă vreme. Confruntarea directă din „Mica Romă” a fost una electrizantă, cu un final de infarct, cu blăjenii egalând în minutul 90+5 și primind lovitura de grație în minutul 90+9! Mureșenii au înregistrat două înfrângeri consecutive, iar nou-promovata a luat un punct (2-2 cu Metalurgistul) în cele două derby-uri „de Alba”.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 3, 28 de puncte) – ACSM Codlea (locul 10, 4 puncte), sâmbătă, ora 14.00 (în tur, 1-0), pe „Pielarul”.

Un examen lejer pentru studenți, asta chiar dacă „lanterna roșie” a produs surpriza etapa anterioară prin egalul cu ACS Mediaș (primul punct obținut sub comanda lui Dinu Todoran), iar la Codlea victoria albaiuliană a venit în prelungiri, prin reușita lui R. Popa. Antrenorul Alin Minteuan are tot efectivul la dispoziție, la prima dintre cele două partide succesive pe „Pielarul” (urmează întâlnirea cu ACS Mediaș). În lupta la distanță pentru pozițiile ce asigură prezența la barajul de promovare, universitarii pot urca pe locul secund, în cazul în care CSM Unirea Alba Iulia nu se impune la Mediaș.

