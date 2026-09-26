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Legea care elimină posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee, promulgată de Nicușor Dan

Bogdan Ilea

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Legea care elimină posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee, promulgată de Nicușor Dan

Legea care prevede abrogarea examenului de admitere la liceu organizat de către unităţile de învăţământ a fost promulgată de Nicușor Dan, vineri, 25 septembrie 2026.

Administraţia Prezidenţială anunţă, vineri, că preşedintele Nicuşor Dan a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 101 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 (PL-x 536/2026).

Legea a abrogat posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee. Admiterea paralelă la liceu a iscat critici dure.

Organizaţia Salvaţi Copiii România a transmis că posibilitatea unităţilor de învăţământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu favorizează menţinerea inechităţilor din educaţie şi creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditaţii copiilor, scrie News.ro

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a arătat că organizarea, de către licee, a concursului de admitere pentru cel mult jumătate din locuri a fost prevăzută în Legea învăţământului preuniversitar votată de Parlament în 2023, nefiind o propunere recentă a Ministerului Educaţiei. El le-a solicitat parlamentarilor ”să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la nerespectarea legii, ci să iniţieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”.

În Parlament a fost depus un proiect de lege care proroga cu 2 ani termenul pentru admiterea paralelă.

Deputaţii au adoptat, în 24 august, cu 249 de voturi ”pentru” şi 31 abţineri, proiectul de lege pentru prorogarea cu doi ani a examenului de admitere la liceu, pe lângă Evaluarea Naţională, în plen fiind adoptat şi un amendament USR care anulează cu totul acest examen, mai notează sursa citată. 

Plenul Senatului a adoptat, în 8 septembrie, cu 104 de voturi ”pentru” şi trei abţineri, eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar faţă de Evaluarea Naţională.

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