Județul Alba se află printre cele mai afectate județe, de secetă. Datele au fost publicate de MADR

Salariul minim pe economie s-ar putea să fie MAJORAT de la 1 ianuarie 2023: Decizia va fi luată de către coaliția de guvernare

Marcel Ciolacu, președinte al PSD, a declarat joi, 06 octombrie, că majorarea salariului minim pe economie și a pensiilor va trebui să fie adoptată de coaliția de guvernare cât de repede, în funcție și de ce fac și celălate state europene. El a mai precizat că stabilirea nivelului de creștere va urma să se întâmple în viitorul apropriat.

El a evidenţiat, totodată, că, pentru prima oară de la Revoluţie, bugetul de stat va fi construit pe programe.

„Din punctul meu de vedere, ele (salariile – n.r.) trebuie majorate de la 1 ianuarie. Vedem ce se întâmplă şi în celelalte state europene. Este o bătălie pe forţa de muncă. Trăim cu toţii în UE şi există o migraţie a forţei de muncă. Fără să mărim salariul minim pe economie, migraţia va continua către alte zone, trebuie să intervenim şi, până la urmă, nu putem doar să ne plângem că nu avem forţă de muncă sau să căutăm soluţii nu neapărat adecvate pentru a menţine forţa de muncă, trebuie să intrăm într-o normalitate”, a afirmat Ciolacu, întrebat despre poziţia reprezentanţilor IMM-urilor privind creşterea salariului minim la 3.000 lei, dar nu de la 1 ianuarie 2023.

Întrebat dacă vor creşte pensiile de la 1 ianuarie, Ciolacu a spus: „Important este că am hotărât că va creşte şi salariul minim pe economie, că vor creşte şi pensiile, sunt ferm convins, după anumite discuţii, şi nu vă ascund faptul că, chiar dacă nu am avut acele celebre coaliţii, asta nu a însemnat că, împreună cu prim-ministrul şi cu responsabilii din ministere, noi nu am avut întâlniri. Am discutat şi despre execuţia bugetară de anul acesta, discutăm şi de următoarea rectificare bugetară şi vorbim despre viitorul buget pe anul 2023”.

„În acest moment, este pentru prima oară de la Revoluţie când bugetul va fi făcut pe programe, cred că este o dezvoltare şi a statului român, dar şi a viitoarei Românii pe care ne-o dorim. Câte procente sunt pentru majorări nu am stabilit în coaliţie în acest moment, dar sunt ferm convins că vom stabili cât mai repede acest lucru. Acum doi ani nu a existat nicio majorare”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Sursă: economica.net