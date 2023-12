Județele din România în care bărbații, în medie, câștigă mai puțin decât femeile! Unde se află Alba în clasament

România, campioană la numărul de mame adolescente! Jumătate dintre mamele sub 15 ani din UE sunt din țara noastră

Aproape jumătate dintre mamele sub 15 ani din UE sunt din România. Nu există județ în care să nu găsim această situație. Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a explicat, la Digi24, că marea majoritate a fetelor minore au rămas însărcinate în urma unui abuz.

Potrivit datelor din 2021, în județul Mureș e cea mai gravă situație – 78 de fete, în Bihor – 46, în Dolj – 43, în Brașov – 33 de fete cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani care au devenit mame.

În total vorbim despre 745 de nașteri.

Alte aproape 17.000 de fete cu vârste între 15 și 19 ani au devenit mame în 2021.

În ceea ce privește numărul total al minorelor care au născut și au între 13 și 19 ani situația este, din nou, gravă – 837 sunt din Mureș, 682 sunt din Dolj, iar 625 sunt din Bihor.

În București sunt 481 de mame minore

Chiar și în Capitală vorbim de 481 de fete care au născut înainte de vârsta majoratului.

„De fiecare dată când ajung într-un județ al țării solicit să mă întâlnesc cu mamele minore și, din păcate, până acum, cea mai tânără mamă avea în jur de 12 ani. Situația nu este una tocmai plăcută. Solicit aceste întâlniri pentru a afla prin ce au trecut și ce ar trebui să facem. Marea majoritate a acestora au rămas însărcinate după un anumit abuz, și, de aceea, demararea campaniei pe care am inițiat-o săptămâna trecută, privind combaterea violenței și a încuraja toate tinerele să sune la numărul de urgență 0800500333, va continua”, a declarat ministrul Familiei, Natalia Intotero.

Ministrul a mai explicat că în momentul în care o persoană agresată sună la acest număr beneficiază automat de intervenția instituțiilor statului de protecție, de ajutor, de consiliere.

„Eu cred că prevenția trebuie să fie continuă, discuțiile cu tinerele să fie continue. Pentru cazurile care au rămas însărcinate și care au adus pe lume un copil trebuie să facem mai mult. În primul rând, în noile Legi ale Educației avem această prevedere de a beneficia de o bursă în cuantum de 700 de lei, numai dacă își continuă studiile, este deja un pas înainte și deja aceste tinere își cunosc drepturile. Dacă la începutul mandatului meu, când discutam cu ele, nu cunoșteau acest aspect, deja în ultimele întâlniri toate merg la școală. Vorbesc de fetele pe care le-am întâlnit în sistemul de protecție și copiii lor sunt foarte îngrijiți”, a mai spus ministrul Familiei.

Ministrul Familei vrea educație pentru sănătate în școli

Întrebată dacă susține educația sexuală în școli, Intotero a explicat că nu i-ar da o astfel de denumire, pentru că este una care ar putea stârni interes și că poate sunt cuvinte prea agresive.

„Eu i-aș spune educație pentru sănătate, unde trebuie abordate mai multe domenii. Suntem pe primul loc ca rată a obezității înfantile în UE, ca agresivitate, mame minore, risc de sărăcie în rândul copiiilor și cred că trebuie să fie o materie care să cuprindă mai multe aspecte. Sunt pentru. Vreau să vă spun că în momentul în care am avut discuții cu toți cei care au dorit să-și aducă contribuția pentru mai bune Legi ale Educației, inclusiv cu cultele am vorbit și i-am rugat, și ei, la rândul lor, prin oamenii pe care îi au pregătiți, să desfășoare astfel de activități. În școli am pus această prevedere în Legile Educației, ca acei oameni care au specializări să poată să intre și să predea astfel de cunoștințe, pe înțelesul lor”, a mai spus ea.

De asemenea, a explicat că multe dintre minore ajung în sistemul de protecție al statului, beneficiază de îngrijire, de posibilitatea de a fi susținute și a-și dezvolta singure deprinderi de a găti, de a pregăti mâncarea bebelușului, de asistență gratuită atât pentru bebeluș, cât și pentru ele, de consiliere psihologică, de o susținere a celor mici, când ele urmează o formă de învățământ și după finalizarea cursurilor de un sprijin, pentru a fi integrate pe piața muncii.

