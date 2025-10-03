Jandarmeria Alba asigură ordinea la evenimente sportive. Ce competiții sunt programate în acest weekend

Jandarmeria Alba va asigura ordinea publică la mai multe evenimente sportive în acest weekend

Sfârșitul de săptămână se anunță unul plin de competiții sportive în județul Alba, iar Jandarmeria Alba va fi prezentă pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentelor.

Conform reprezentanților instituției, jandarmii vor fi prezenți pe stadionul „Veza” din Municipiul Blaj, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre ACS CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia. De asemenea, forțele de ordine vor asigura măsurile de siguranță la baza sportivă „Pielarul” din Municipiul Sebeș, la partida dintre CS Universitar Sebeș și CS Metalurgistul Cugir, tot în cadrul Ligii a III-a.

Jandarmeria va fi prezentă și pe Câmpia Libertății din Blaj, unde va avea loc manifestarea sportivă „Crosul Speranței”, ce include un concurs de maraton, precum și pe stadionul din comuna Șugag, la meciul dintre CSL Hidro Mecanică Șugag 1984 și ACS Viitorul Arad.

Reprezentanții Jandarmeriei Alba au transmis că participanții trebuie să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să apeleze 112 în cazul în care asistă sau sunt victime ale unor fapte antisociale.

