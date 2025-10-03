Jandarmeria Alba asigură ordinea la evenimente sportive. Ce competiții sunt programate în acest weekend
Jandarmeria Alba va asigura ordinea publică la mai multe evenimente sportive în acest weekend
Sfârșitul de săptămână se anunță unul plin de competiții sportive în județul Alba, iar Jandarmeria Alba va fi prezentă pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentelor.
Citește și: VIDEO | Peste 270 de copii din Alba Iulia au descoperit lumea jandarmilor, în cadrul programului educațional „Săptămâna altfel”. Iura, cățelușa instituției, i-a cucerit pe toți
Conform reprezentanților instituției, jandarmii vor fi prezenți pe stadionul „Veza” din Municipiul Blaj, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre ACS CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia. De asemenea, forțele de ordine vor asigura măsurile de siguranță la baza sportivă „Pielarul” din Municipiul Sebeș, la partida dintre CS Universitar Sebeș și CS Metalurgistul Cugir, tot în cadrul Ligii a III-a.
Jandarmeria va fi prezentă și pe Câmpia Libertății din Blaj, unde va avea loc manifestarea sportivă „Crosul Speranței”, ce include un concurs de maraton, precum și pe stadionul din comuna Șugag, la meciul dintre CSL Hidro Mecanică Șugag 1984 și ACS Viitorul Arad.
Reprezentanții Jandarmeriei Alba au transmis că participanții trebuie să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să apeleze 112 în cazul în care asistă sau sunt victime ale unor fapte antisociale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria Junior. Un alt specialist din Alba, locul III la categoria Siguranța în muncă. Competiția, organizată de Delgaz Grid
Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria Junior. Un alt specialist din Alba, locul III la categoria Siguranța în muncă. Competiția, organizată de Delgaz Grid Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia au obținut locul I și II […]
Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Printre variante: ,,Să internalizăm transportul public”
Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Ce variante au fost propuse O întâlnire informală a avut loc între reprezentanții Primăriei Alba și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public, astăzi, 3 octombrie, după ce STP a suspendat mersul autobuzelor din oraș în mai multe intervale orare. La discuții […]
FOTO | Șofer periculos, prins beat la volan în Galda de Jos. Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă care depășește limita legală
Prins la volan cu alcool în Galda de Jos. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii? Polițiștii din Alba Iulia au oprit un bărbat de 50 de ani, prins conducând sub influența alcoolului în comuna Galda de Jos. Acesta a fost testat cu etilotestul și transportat la spital, iar cercetările continuă. Citește și: Șofer ,,beat mangă”, din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF pregătește măsura care ar putea să îi facă de rușine pe datornici. În curând vor fi publicate listele cu nume și sume restante
ANAF lansează ofensiva împotriva datornicilor. Urmează să facă publice listele cu nume și sumele restante Agenția Națională de Administrare Fiscală...
Premierul Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”
Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență” „Reforma administrației publice locale și centrale...
Știrea Zilei
Jandarmeria Alba asigură ordinea la evenimente sportive. Ce competiții sunt programate în acest weekend
Jandarmeria Alba va asigura ordinea publică la mai multe evenimente sportive în acest weekend Sfârșitul de săptămână se anunță unul...
FOTO | Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria Junior. Un alt specialist din Alba, locul III la categoria Siguranța în muncă. Competiția, organizată de Delgaz Grid
Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria...
Curier Județean
3 octombrie 2025 | Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala...
VIDEO| IPJ Alba caută viitori agenți de poliție. Dosarele complete trebuie depuse până la 3 noiembrie 2025
IPJ Alba anunță începerea înscrierilor la școlile de agenți de poliție Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis că...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...