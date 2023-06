Industria Galda de Jos, precaută înaintea barajului cu Prima Brăduț (Covasna) | Prima manșă pentru promovare, sâmbătă, la ora 18.00, în Alba

CS Municipal Unirea Alba Iulia intră în era reorganizării sectorului juvenil, cu George Țălnar în fruntea Centrului de copii și juniori, iar tatăl său, reputatul Cornel Țălnar va avea rolul directorului tehinc la nivelul clubului. Apreciat pentru munca depusă la GT Sport Alba Iulia, George a acceptat provocarea și de la 1 iulie va începe propriu-zis munca, în aceste zile fiind definitivată structura colaboratorilor.

Sunt 9 antrenori care se vor ocupa de viitorul „alb-negrilor”, în speranța că vor reuși să descopere noi talente precum Nicolae Stanciu sau Gheorghe Grozav, internaționalii României în ultimul deceniu.

Astfel George Țălnar, ajutat de Adrian Roman, va fi antrenor coordonator al centrului juvenil, urmând a pregăti echipa Under 19 și formația secundă, aceea din Liga 4. Vasile Ursu va continua la Under 17, deși demisionase la un moment dat, iar la Under 15 va activa Florin Codleanu (cei doi vor colabora cu Bogdan Prodea). La Under 14 este Cristan Gliga, la Under 13 vine George Țălnar, la Under 12 este Adrian Lăpăzan, la Under 11 se implică Raul Oargă, iar Alexandru Kalanyos se va ocupa de grupele mici ca vârstă, cele de Interligă (mai pot interveni permutări). De asemenea, Cătălin Popa va fi responsabil cu pregătirea portarilor.

Bazăndu-se în majoritate, pentru moment pe jucătorii tineri de la GT Sport Alba Iulia, pentru a se consolida fondul fotbalistic, CSM Unirea Alba Iulia vrea ca în sezonul viitor să activeze la Under 19 și Under 17 în campionatele organziate de FRF (la „republicani’ cum se spune), iar echipa secundă să evolueze în Liga 4.

„Avem foarte mult de muncă, dar vrem în primul rând să ne organizăm pe baze clare. O să fie acțiuni de selecții, începând de la mijlocului lunii iulie, la toate categoriile de vârstă. Vrem ca în cel mai scurt timp posibil, la Unirea Alba Iulia să se regăsească cei mai promițători jucători din Alba„, a spus George Țălnar.

În această vară, CS Municipal Unirea Alba Iulia preia, parțial, GT Sport Alba Iulia, iar antrenorul George Țălnar va fi șeful Centrului de copii și juniori al “alb-negrilor”. La clubul susținut de Primăria muncipiului Alba Iulia se vrea o revitalizare serioasă a compartimentului juvenil, cu echipe înscrise, după ani de absență, în campionatele organizate de Federația Română de Fotbal (Under 17, Under 19), dar și cu o formație secundă care va activa în Liga 4.

GT Sport Alba Iulia va continua să activeze la faza de inițiere, cu grupele de până la 10 ani. CSM Unirea Alba Iulia are proiecte serioase pe toate palierele în următorul sezon competițional, întrucât în 2024 se va aniversa împlinirea unui secol de la înființarea formației din Cetatea Marii Uniri. La seniori se vrea promovarea în Liga 2, iar la sectorul juvenil se dorește o spectaculoasă revigorare prin colaborarea cu GT Sport Alba Iulia, club privat înființat în urmă cu 4 ani, care impresionează în județul Alba și nu numai.

În 3 ani, CSM Unirea Alba Iulia își propune să ajungă în primele 20 de Academii de fotbal din România! George Țălnar (42 de ani) este fiul reputatului Cornel Țălnar (66 ani), iar vara anului trecut a luat Licența A UEFA, după ce a fost primul admis la examene.