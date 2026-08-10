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Update Foto | Incendiu la un autoturism pe autostrada A1: Intervin pompierii în zona localității Sibișeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

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Incendiu la un autoturism pe autostrada A1: Intervin pompierii în zona localității Sibișeni

Un incendiu a izbucnit la un autoturism pe autostrada A1. Intervin pompierii în zona localității Sibișeni.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A1, zona localității Sibișeni.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

foto: ISU Alba

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