Incendiu de vegetație la Ampoița: Intervine Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia pentru lichidarea flăcărilor

Admis pe locul 7 din 15 disponibile la Institutul Medico Militar. Absolvent al Colegiului Militar Alba Iulia, Darius dorește să devină medic

„Darius a fost admis la Institutul Medico Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, pe locul 7 din cele 15 locuri disponibile în acest an la medicină militară.

Să devină medic a fost visul lui Darius din copilărie și spune că „am un respect foarte mare pentru medici și nimic nu mi se pare mai frumos și nobil decât să salvezi viața unei persoane”. Darius recunoaște că drumul până la îndeplinirea acestui vis nu a fost ușor, dar cu ambiție, disciplină și multă muncă poți să obții ceea ce îți dorești. În colegiul militar a avut parte de un mediu potrivit pentru a realiza toatea aceasta dar și de persoane care să-i ofere nu doar educație ci și sprijin și încredere.

„Din băiatul timid care în urmă cu patru ani pășea cu emoție pe poarta colegiului militar, am devenit tânărul ambițios căruia instituția i-a trezit și întărit voința, caracterul și credința că poți obține tot ce-ți dorești, dacă îți dorești cu adevărat. Cunoștințele acumulate de-a lungul celor patru ani m-au ajutat enorm în reușita la examenele finale.

Pe această cale țin să mulțumesc dascălilor care mi-au luminat mintea, oferindu-mi din experiența și înțelepciunea domniilor lor. De asemenea, mulțumesc și cadrelor militare care m-au învățat disciplina, corectitudinea și punctualitatea. Și în special doresc să le mulțumesc colegilor mei, care m-au sprijinit mereu și mi-au oferit putere și încredere. Pentru mine a fost o onoare să fac parte din marea familie a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”. Chiar dacă nu a fost ușor, aici am legat prietenii cât pentru o viață, legături care nu se pot exprima în cuvinte.

La început am avut colegi, mai apoi am devenit prieteni, iar la final am ajuns să fim o familie numeroasă, sprijinindu-ne, încurajându-ne, râzând și plângând împreună atât pentru reușite cât și pentru eșecuri. Dragi colegi, dragi camarazi, cu siguranță vom păstra vii amintirile din anii de liceu și ne vom reîntâlni curând”, a spus Darius.

Timp de un an, Darius a condus și coordonat activitatea elevilor din clasele a IX-a în calitate de elev gradat și știe cât de stângaci este orice început, dar cu un strop de încredere în forțele proprii și voință, orice devine posibil. Astfel, pentru colegii mai mici are un sfat: „dacă îți dorești ceva cu adevărat, luptă pentru acel ceva și cu siguranță îl vei avea!”, este îndemnul lui Darius.

Felicitări, Darius pentru această reușită! Îți dorim mult succes pe perioda pregătirii și să faci cinste profesiei de medic!”, transmit reprezentanții Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia pe mediul de socializare.