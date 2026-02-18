UPDATE FOTO | INCENDIU în Cricău: Probleme din cauza unui conductor electric la o hală de depozitare a lemnului
INCENDIU în Cricău: Probleme din cauza unui conductor electric la o hală de depozitare a lemnului
Un incendiu s-a produs miercuri după amiază în Cricău.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Cricău.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o hală de depozitare material lemnos.
Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.
Forte alocate: 3 autospeciale de stingere cu apa si spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Cricău”, a transmis ISU Alba miercuri, 18 februarie 2026, la ora 16.47.
UPDATE ISU Alba, ora 16.56: Echipajele au ajuns la locul intervenției.
Incendiul s-a manifestat la nivelul unui conductor electric, incendiul la momentul de față fiind stins.
În continuare pompierii militari lucrează pentru ventilarea spațiului și căutarea eventualelor focare ascunse.
Fără victime.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213
Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213 Marți, 17 februarie 2026, Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haină de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213 Sebeș. Ziua de prăznuire a început în […]
VIDEO | Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat
Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat Un tânăr de 21 de ani, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, a fost prins de agent-șef adjunct Laslău […]
Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale, a trecut la cele veșnice
Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale, a trecut la cele veșnice A trecut la cele veșnice Mihai Zgâia, fost director general al Regiei Autonome a Gazelor Naturale. „Plecarea sa lasă un gol adânc în județul Alba, acolo unde numele lui a însemnat seriozitate, viziune și putere de construcție. Nu doar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR care dă undă verde pentru tăierea pensiilor magistraților: „Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR care dă undă verde pentru tăierea pensiilor magistraților: „Nu trebuie să pierdem resursa umană din...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Decizie luată de un complet de divergență
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar Tribunalul București a decis miercuri, 18 februarie 2026, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale...
Știrea Zilei
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare Judecătorii Curții Constituționale...
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre...
Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU în Cricău: Probleme din cauza unui conductor electric la o hală de depozitare a lemnului
INCENDIU în Cricău: Probleme din cauza unui conductor electric la o hală de depozitare a lemnului Un incendiu s-a produs...
FOTO | Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213
Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității...
Politică Administrație
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală....
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...