UPDATE FOTO | INCENDIU în Cricău: Probleme din cauza unui conductor electric la o hală de depozitare a lemnului

INCENDIU în Cricău: Probleme din cauza unui conductor electric la o hală de depozitare a lemnului

Un incendiu s-a produs miercuri după amiază în Cricău.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Cricău.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o hală de depozitare material lemnos.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

Forte alocate: 3 autospeciale de stingere cu apa si spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Cricău”, a transmis ISU Alba miercuri, 18 februarie 2026, la ora 16.47.

UPDATE ISU Alba, ora 16.56: Echipajele au ajuns la locul intervenției.

Incendiul s-a manifestat la nivelul unui conductor electric, incendiul la momentul de față fiind stins.

În continuare pompierii militari lucrează pentru ventilarea spațiului și căutarea eventualelor focare ascunse.

Fără victime.

