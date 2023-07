Iarina Axinte a debutat în naționala României, în amicalul cu Estonia

CSM Unirea Alba Iulia, formație aflată în cantonament centralizat la Câmpulung Muscel, a pierdut 0-1 (0-0) cu Vedița Colonești (Olt), primul amical disputat sub comanda lui Stelian Gherman.

Un test disputat pe un teren tare, în care antrenorul unirist a folosit întregul lot avut la dispoziție, inclusiv C. Cristea, revenit după o accidentare, cu excepția portarului Raț, cu acest prilej debutând achizițiile acestei veri, inclusiv Al. Stoian și Vl. Stanciu (veniți de la Dinamo).

„Ținând cont de momentul în care suntem, este OK. Jucătorii sunt extrem de încărcați din punct de vedere fizic, nu am lucrat cu mingea pe teren. În actul secund am mizat cu preponderență pe tineri. Sunt anumite aspecte care m-au nemulțumit, dar acestea le lămurim în circuit închis„, a spus Stelian Gherman.

Luni, „alb-negrii” au un nou test, la Tărlungeni, după-amiaza, în stagiul centralizat fiind așteptat și fundașul central Tudor Vomir (21 de ani, fost la „U Cluj, Unirea Dej și Unirea Ungheni), ultima achiziție a grupării din Cetatea Marii Uniri.

CSM Unirea: Al. Stoian – P. Codrea, Benkirat, I. Grozav, E. Codrea – Roșu, Boldea, Harfaș, Indrei – Fetița, T. Suciu; au mai intrat J. Kelachukwu, Mâlnă, Sebaș, Harangozo, Borza, C. Cristea, R. Nistor, D. Nistor, G. Mureșan, Cl. Morariu.