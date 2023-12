Horoscopul Chinezesc 2024: Ce zodii vor fi favorizate de anul Dragonului de lemn

Dragonul este al cincilea semn din horoscopul chinezesc, are o energie de polaritate yang, element de pământ ce susține în univers forța, puterea, stăpânirea de sine, succesul, sănătatea, dar, pe de altă parte Dragonul favorizează și nemulțumirea, neîncrederea, infatuarea, lăudăroșenia, rigiditatea.

Caracteristicile negative ale zodiei Dragon s-ar putea să iasă la suprafață în anul 2024, aducând revolte mari ale omenirii, revoluții ample, cutremure, secetă mare, incendii și furtuni.

Dragonul vine și cu predilecția pentru lăudăroșenie, mândrie. Însă, aceste vanități vor fi un impediment pentru aceia care urmăresc să urce pe scara socială, în cazul în care nu vor da dovadă de autocontrol și bun simț.

În anul 2024, Dragonul îi va găsi egali cu nativii din zodiile chinezești Maimuță, Cocoș și Șobolan, dar se va înțelege mai puțin bine cu alți nativi Dragon și cu cei din zodia Câine.

Anul Dragonului, 2024 va fi destul de interesant și de provocator, dar nu va fi dezastruos pentru cei perseverenți și curajoși.

2024 schimbă multe, poate fi un an al schimbărilor majore, poate mai schimbător decât 2020, și totodată o răsplată pentru ceea ce am făcut în anii trecuți.

Scurta retrospectivă a evenimentelor din anul Dragonului

Acum 12 ani, anul 2012 a fost guvernat tot de zodia Dragon și, la acel timp unii prevesteau chiar sfârșitul lumii, datorită energiei puternice pe care acest semn zodiacal o aduce.

Ca o retrospectivă, în România, în precedentul an al Dragonului 2012, s-au petrecut evenimentele: protestele stradale în Piața Universității, demiterea președintelui Traian Băsescu, arestarea lui Adrian Năstase și presupusa sa tentativă de sinucidere, intrarea Crinei Coco Popescu în Cartea Recordurilor, fiind prima femeie care a escaladat cel mai înalt munte vulcanic din Antarctica (Dragonul are o energie de munte), scandalul privatizării combinatului Oltchim, căderea Guvernului Boc, demisia lui Raed Arafat din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Sănătății, plagiatul lui Victor Ponta, rezultatele dezastruoase de la Bacalaureat, scandalul privind exploatarea gazelor de șist de către Chevron, introducerea clasei 0 în învățământul românesc, dosarul Bancherilor, dosarul „Nașilor” din CFR, „Marșul Unirii” de la București. Basarabia e România!

La nivel mondial, precedentul an al Dragonului, 2012 a adus multiple evenimente: inundații, cutremure de pământ cu magnitudinea peste 7 pe scara Richter, Facebook Inc. a început să tranzacționeze pe Nasdaq, alunecări de teren în Afganistan, violențe în Libia, nave scufundate în Australia, explozii cu bombe în Irak, inundații grave din Rusia, Barack Obama a devenit președinte al SUA, atacurile sinucigașe din Irak, Apple a lansat IPhone-5 și iOS-6, Michael Schumacher și-a anunțat retragerea, furtuni de nisip pe coasta de est a Americii, inundații în Nigeria, Gangnam Style a devenit primul videoclip vizionat de un miliard de ori pe YouTube, Vladimir Putin a câștigat alegerile prezidențiale din Rusia, Guvernul Chinei și-a întărit controlul asupra mănăstirilor în urma protestelor mortale din Tibet, Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord l-au declarat pe Kim Jong Isle eternul „secretar general” al partidului, o furtună solară de intensitate mare a influențat pământul etc.

La ce să ne așteptăm în 2024

Prin urmare, în anul 2024, având în vedere și trecerea la perioada lui 9 care prevestește zbucium și instabilitate, astrologul Zodiacool doamna Beatrice Bălteanu ne anunță că putem aștepta la revolte în stradă ale populației datorate lipsei banilor, cutremure, pierderi de vieți omenești provocate de dezastre naturale, incendii, alunecări de teren, război, atacuri armate, răsturnări de situație în politică, inundații, explozii solare, agravarea încălzirii globale, furtuni, secete – mai ales în prima jumătate a anului.

Anul chinezesc al Dragonului, 2024, va fi sub semnul excesului și al exuberanței, în ciuda vecinătății sale cu Iepurele care a menținut un climat cât de cât stabil, Dragonul vine să zguduie din temelii situațiile din viața noastră, printr-o puternică înclinație spre risc manifestată în toate domeniile, nu numai în scopul dobândirii faimei și averii, dar și pentru plăcerea personală, dar deșartă, de a străluci în ochii tuturor, aspect potențat și de trecerea la perioada lui 9 în feng shui, când oamenii vor deveni extrem de preocupați de felul în care arată.

Anul Dragonului de Lemn 2024 aduce celor 12 semne zodiacale ale astrologiei chineze un imbold pentru studiu, cunoaștere, dezvoltare, dorința de a întreprinde ceva nou, curiozitate nouă pentru disciplinele creative și estetice, un plus de încredere în sine și o pasiune inepuizabilă pentru petreceri și călătorii.

Doar acțiunea concretă, hărnicia și productivitatea vor conta în ochii ageri ai Dragonului, acesta fiind alergic la cei care se plâng, care se complac în stadiul de victimă și cei leneși.

Dacă oamenii și-ar asuma schimbarea personală, fără a mai fi reticenți la nou și fără a se mai atașa nostalgic de trecut, pe pământ nu ar mai fi atâtea dezastre. Dezastrele naturale, războaiele, mișcările de teren, cutremurele, inundațiile, sunt imbolduri de trezire pentru oameni, pentru ca aceștia să se pună în mișcare și să-și îndeplinească mai ușor menirea lor pe pământ.

2024 este un an al schimbării, al transformării asumate, al renașterii, nicidecum un an al miracolelor nerealiste, a banilor căzuți din cer. Din contra, în harta natală a anului se întrevăd cam puțini bani, aceștia vor apărea mai cu seamă în a doua jumătate a anului, începând cu luna august 2024. Pănă atunci, va fi nevoie de muncă și de seriozitate, pentru a intra în grațiile Dragonului.

Dragonul ne va călăuzi în acțiunile zilnice, pentru a ne atinge scopurile, pentru a dezvolta bunele intenții. Dragonul, spuneam că este un semn zodiacal de pământ, care se aseamănă în natură cu un munte. Similar cu aceast semn zodiacal, noi va trebui să devenim mai atenți la propria ființă, pentru a explora zonele mai puțin văzute ale personalității și subconștientului nostru, astfel încăt să descoperim și să extragem numeroasele comori care sunt ascunse în fiecare dintre noi, așa cum descoperim comori în adâncul pământului. Desigur, vor fi necesare eforturi susținute pentru a-l convinge pe Dragonul de Lemn, să favorizeze utilizarea talentelor pentru a obține noi victorii memorabile și pentru a trezi noi talente.

În harta natală a anului 2024, Tulpina cerească este lemnul yang, iar ramura Pământească este zodia Dragon. De aceea, anul 2024 este numit anul Dragonului de Lemn.

Lemnul yang, simbolizează în natură copacii, iar pământul yang al Dragonului, simbolizează muntele.

Vor fi avantajați cei care sunt născuți în zile dominate de elementul lemn, de aceea este bine să verificați care este Stăpânul zilei în harta natală personală.

Energia acestui An al Dragonului de lemn va favoriza expansiune și creștere, fiind un Dragon destul de înfometat de putere, datorită elementului lemn, care amplifică egoul.

Anul acesta favorizează ideile progresiste, cu impact pozitiv asupra mediului natural în care trăim. Însă, Dragonul de lemn va mări atât succesul, cât și eșecul. El va aduce realizări excepționale, fără precedent, dar și dezastre la fel de mari.

Energia atotcuprinzătoare a lemnului în acest an de Dragon ne va da mai multă putere, pentru a face strategii și a implementa planuri noi. Multe din ideile pe care le-am generat în anul precedent, al Iepurelui de apă 2023, își vor găsi soluționarea și punerea în practică în acest an, 2024.

Dragonul de lemn ne va face, de asemenea să fim mult mai conștienți de nevoile celorlalți; mai conștienți de mediul social și ecologic în care trăim, să devenim mai elevați în vorbire și în comportament.

Lemnul va oferi o energie dinamică în acest an de Dragon, iar dacă o vom folosi cu înțelepciune, va fi spre binele tuturor și al Mamei Pământ!

Dragoste 2024

Culoarea norocoasă în dragoste pentru femei va fi verdele, iar pentru bărbați va fi albastrul.

Aceste culori sunt asociate cu chakra 4 – a inimii, situată în zona pieptului și cu chakra 5 – aflată la baza gâtului.

Pentru a avea succes în dragoste, femeile vor trebui să-și deschidă inima în anul 2024 spre sentimente de iubire, admirație, devotament, iar bărbații vor trebui să-și amplifice intuiția și romantismul, pentru a se rafina în comunicare și a reuși să facă declarații de dragoste frumoase și sincere.

Elementele din harta natală a anului 2024, s-ar putea să favorizeze căsătoriile fericite și de durată, în Asia, se crede că oficializările făcute în anul Dragonului sunt întotdeauna de bun augur și sunt recomandate amulete și talismane norocoase.

Dragonul este una dintre cele mai norocoase zodii chinezești și acesta favorizează fericirea, generozitatea, însă cel mai înțelept ar fi să nu vă lăsați copleșiți de emoții, chiar dacă Dragonul debordează de entuziasm, pentru că în egală măsură, acest semn zodiacal poate fi și înșelător. Înțelepciunea populară spune că atunci când cazi de la o înălțime mare riscul de a te răni grav crește proporțional cu înălțimea.

În ceea ce privește dragostea, totuși să sperăm că sinceritatea Dragonului va susține iubirea, respectul reciproc și buna înțelegere între partenerii de cuplu romantic.

Dragostea nu ar trebui să fie niciodată judecată după declarații poetice și cadouri pompoase, ci mai după gesturile simple și sincere, însă Dragonul anului 2024 va dori și fast și opulență. Prin urmare, unele uniuni se vor face din interes, cu toate acestea chiar și cei profitori, ar fi bine să nu cadă în plasa iluziei atunci când se aventurează într-o relație sentimentală pe termen lung, pentru că stabilitatea nu va fi punctul forte al Dragonului 2024, acesta aducând pe neașteptate despărțiri, certuri, suferință, depresie din dragoste, anxietate.

Lunile cele mai dificile la capitolul sentimental și amoros vor fi aprilie și octombrie 2024, luni în care ar fi de evitat nunțile, cererile în căsătorie, cununiile civile și religioase.

Pentru cei singuri, veștile sunt bune, dacă vor socializa, vor atrage relații care promit iubire pentru o perioadă lungă de timp și stabilitate, însă vor trebui să fie atenți la egoism, gesturile extravagante și comportamentele necorespunzătoare, pentru a nu-l supăra pe cel drag și iubit.

Anul 2024 este un an bun pentru a aduce pe lume un copil, personalitatea Dragonului este foarte atractivă, mai ales pentru cei din Asia, dar și în occident, bebelușii născuți în acest an vor avea șanse mari să devină lideri de succes.

Carieră și bani 2024

În ceea ce privește cariera și banii 2024, anul Dragonului va fi excelent, promițând creștere în afaceri, eficiență pe plan financiar, mai ales pentru companiile care în anul trecut au înregistrat profit. Profitul deja obținut, va fi pentru Dragon ca o confirmare muncii depuse, și îl va stimula să ofere bonusuri celor perseverenți.

Voința mărită pe care Dragonul o va insufla în afaceri, va fi esențială pentru toți cei care sunt harnici, acesta va încuraja trecerea la un nivel mai înalt în carieră, obținerea unui post mai bine plătit, însă nu va susține munca în echipă, ci mai degrabă eforturile individuale.

Perfecționismul va defi munca multora în acest an, punctualitatea va constitui un punct forte în atragerea atenției șefilor și obținerea beneficiilor salariale și în carieră.

Afacerile noi au șanse de reușită în anul Dragonului, pentru că acesta apreciază mai mult decât orice curajul, acțiunea și optimismul. De asemenea, Dragonul va pedepsi oportunismul și minciuna, astfel de manifestări se vor simți la portofel, sub formă de pierderi de bani și pierderea unor poziții sociale favorizate.

Se consideră că Dragonul este șeful zodiacului, iar în acest an, cu atât mai mult va favoriza pe cei care sunt în funcții de conducere. Ceea ce nu suportă sub niciun fel, este ca cineva să-i comande, de asta munca în echipă, pe care o susținea Iepurele lui 2023, va avea de suferit în anul Dragonului 2024.

În agricultură, ne așteptăm la secetă mare, este necesar să se caute soluții alternative în irigații.

Sănătate 2024

Problemele cele mai frecvente în acest an cel mai probabil că vor fi la nivelul stomacului, splinei, pancreasului. Se recomandă atenție sporită la alimentație, pentru a se evita îngrășarea excesivă și cazurile de diabet, ulcer, problemele legate de sânge.

La nivel emoțional, Dragonul va aduce un plus de stabilitate, însă pentru că vorbim de un Dragon de lemn, nu este exclus să se aplifice predispoziția spre furie, mânie, certuri.

Deoarece elementul lemn yang oferă o dispoziție mai războinică, acest Dragon al lui 2024 va acționa la impuls, fără a lăsa ego-ul deoparte, ceea ce va duce adesea la conflicte atât cu propria ființă, cât și cu cei din jur, atât la nivel familial, cât și la nivel mondial, politic. Pentru a dizolva energia excesivă a lemnului, vor fi de bun augur plimbările în natură, exercițiile de respirație în aer liber, joggingul, yoga și meditația.

Posibil să apară probleme legate și de activitatea ficatului și a vezicii biliare, ciroze și probleme cu colesterolul, mai ales în cazul celor care se înfurie cu ușurință. De aceea, se recomandă autocontrolul asupra pornilor agresive prin orientarea mentalului spre o gândire pozitivă.

La fel ca toți Dragonii, Dragonul de Lemn este un lider neînfricat. Dar Dragonul de lemn este, de asemenea, mult mai insensibil la nevoile altora și este mai egotic, lipsit de diplomație. De aici pot să apară și probleme cu tiroida, din princina furiei neexprimate.

Se spune că zeii l-au înzestrat pe dragonul mitic cu puterea să se înalțe pe cele mai înalte vârfuri muntoase și să se scufunde în cele mai adânci oceane. Să sperăm că vom avea parte de un an plin de înțelepciune, pentru a găsi rapid soluții la provocările pe care Dragonul de lemn ni le va ridica la fileu.

Previziuni privind politica în 2024

Pe plan politic, se întrevede apariția unor noi lideri, nu este exclus ca aceștia să fie din rândul femeilor, care vor îmbina în munca lor pasiunea cu dorința de a-și asuma noi riscuri, pentru a genera o schimbare în societate.

Apar și din ce în ce mai mulți extremiști, care vor face schimbări majore, e posibil să auzim că aceste schimbări vor avea impact asupra Americii și Chinei.

Fiind o zodie de pământ, Dragonul va aduce rigiditate și încăpățânare, dar acestea ar putea fi interpretate și ca perseverență și stabilitate.

Dragonul va susține în acest an afacerile legate de elementul apă: transporturi, afaceri cu băuturi, afaceri ce țin de elementul metal: finanțe și bănci, construcții metalice și se va opune într-o oarecare măsură programelor de inteligență artificială, unde va impune o ușoară stagnare. Posibil ca acest lucru să se petreacă și datorită faptului că Dragonul este un protector al oamenilor, a energiei vitale, numită și energie Chi (Qi), iar inteligența artificială este o mare consumatoare de flux vital. În plus, Dragonului îi place etica și respectul, de aceea nu va fi de acord ca tehnologia să devină mai puternică decât omul, în timp ce furnizorii ei ignoră legile de bun simț ale lumii și sunt interesați doar de câștig personal, manipulare și control.

În general, anul Dragonului 2024 va susține apariția de noi curente spirituale, din ce în ce mai mulți oameni se vor deschide spre cunoașterea sufletului și reamintirea spiritului, declanșând o revoluție pe plan spiritual, prin festivități inițiatice, turism inițiatic, conferințe de informare. Aici, în ajutorul Dragonului va veni și elementul lemn yang, care va aduce creștere și dezvoltare, adică un plus de energie a vieții, lemnul fiind singurul element din natură care are viață.

Se pare că în anul 2024 vor apărea mai multe organizații ecologice, care să lupte pentru a menține sănătatea și resursele planetei, iar acest demers va fi generat și de posibilele calamități, dezastre naturale care se vor petrece în acest an. Cum din anul 2024 vom intra pentru următorii 20 de ani în perioada lui 9, se va dezvolta foarte mult exploatarea resursei solare, iar în anul 2024 în special, elementul lemn al anului va susține dezvoltarea afacerilor care folosesc energia eoliană.

Este timpul ca omenirea să se schimbe și în bine, rezolvarea stă în credința noastră de a face bine și de a fi omenoși, iar Dragonul va marca începutul acestei perioade plină de transformări majore.

Culorile norocoase ale anului 2024

Verde, maron, bej – pentru a spori norocul de autoritate, a urca pe scara socială, a vă impune într-o grupare

Alb, auriu, argintiu, cupru, gri – pentru a amplifica norocul de creativitate, a genera idei noi și fertilitate

Galben pai, portocaliu deschis, cărămiziu, roșu marsala – pentru a atrage mai mulți prieteni în viață, a îmbunătăți viața socială

Roșu, fucsia, magenta, coral – pentru a întreține sănătatea

Albastru, negru, bleu, bleumarin – sunt culori bune pentru a stimula norocul financiar.

Culorile Pantone pentru anul 2024 au fost alese: lime, coral, roz fondant, roșu radiant, bleu, maron alună, verde salvie, piersică, albastru cobalt, mov lavandă. Combinațiile de aceste culori, vor atrage un plus de sănătate, armonie în rețelele de socializare, trezirea spiritului și a încrederii în sine, nobilitate și un flux financiar echilibrat.

Nuanțele de verde, mai ales în tonurile verde măr, lime, verde tei, verde primăvară se vor regăsi la pietrele prețioase precum smarald, jad și malachit, și vor fi necesare în orice garderobă, pentru a vă alinia la tendințele modei pe tot parcursul anului 2024.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Șobolanului (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Pentru Șobolani, 2024 va fi un an al noilor începuturi. Ei își pot schimba locul de muncă, locul de reședință sau chiar țara. Anul va fi favorabil călătoriilor și creșterii spirituale. Aceasta poate fi o perioadă pentru perspective importante și noi oportunități. O șansă de a-ți realiza visele și de a reuși.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Tigrului (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Pentru Tigri, 2024 va fi un an al marilor schimbări. Nativii îşi pot schimba locul de muncă și domiciliul. Anul acesta va fi favorabil călătoriilor și creșterii spirituale. Un an plin de energie, o oportunitate pentru schimbări importante și atingerea obiectivelor.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Dragonului (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Pentru Dragoni, 2024 va fi un an de mare succes. Ei își vor putea atinge obiectivele și își vor realiza visele. Anul va fi favorabil creșterii carierei, succesului financiar și fericirii personale. Un an unic, o oportunitate de auto realizare și de atingere a unor obiective ambițioase.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Calului (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Pentru Cal, anul 2024 va fi un an de noi oportunități. Ei își vor putea realiza talentele și ambițiile. Anul va fi favorabil creșterii carierei și succesului financiar. Un an plin de energie care necesită planificare strategică. Viteza și perseverența pot aduce succes.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Maimuței (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Pentru Maimuțe, anul 2024 va fi un an de noi oportunități. Nativii și vor putea realiza talentele și ambițiile. Anul va fi favorabil creșterii carierei și succesului financiar. Acesta ar putea fi un an pentru noi oportunități și dezvoltarea abilităților.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Câinelui (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Pentru Câini, anul 2024 va fi un an de noi oportunități. Nativii își vor putea realiza talentele și ambițiile. Anul va fi favorabil creșterii carierei și succesului financiar. Poate fi un moment pentru stabilizare și creștere în viața de familie și personală.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Bivolului (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Pentru Bivoli, 2024 va fi un an de noi oportunități și schimbări. Ei vor putea obține succes în carieră și viața personală. Anul va fi favorabil călătoriilor, învățării și creșterii spirituale. Oportunități mari de creștere și dezvoltare profesională. Planificarea strategică poate aduce succes.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Iepurelui (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Pentru Iepuri, 2024 va fi un an de armonie și liniște. Ei vor putea găsi un echilibru între muncă și viața personală. Anul acesta va fi favorabil pentru întemeierea unei familii și pentru a avea copii. Timp pentru dezvoltare și creștere în viața personală. Perioadă benefică pentru creativitate și idei noi.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Șarpelui (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Pentru Nativii Șarpe, anul 2024 va fi un an al noilor începuturi. Ei pot schimba locul de muncă, locul de reședință sau chiar țări. Anul acesta va fi favorabil călătoriilor și creșterii spirituale. Acesta ar putea fi un an pentru dezvoltarea în domeniile relațiilor și succesului în afaceri.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Oii (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Pentru nativi născuți în anul Oii, anul 2024 va fi un an de armonie și liniște. Ei vor putea găsi un echilibru între muncă și viața personală. Anul acesta va fi favorabil pentru întemeierea unei familii și pentru a avea copii. Poate fi un moment pentru transformarea personală și spirituală.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Cocoșului (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Pentru Cocoși, 2024 va fi un an de noi eforturi. Ei vor trebui să muncească din greu pentru a-și atinge obiectivele. Anul acesta va fi favorabil creșterii carierei și succesului financiar. Este timpul să vă concentrați pe obiectivele de carieră și să vă îmbunătățiți abilitățile.

Horoscop chinezesc pentru cei născuți în anul Porcului (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Pentru Porci, 2024 va fi un an de armonie și liniște. Ei vor putea găsi un echilibru între muncă și viața personală. Anul acesta va fi favorabil pentru întemeierea unei familii și pentru a avea copii. Un an pentru noi oportunități și dezvoltare în afaceri și finanțe.

Despre Dragon

Este interesant de observat faptul că, în timp ce toate celelalte unsprezece semne zodiacale chinezești se regăsesc în natură, doar Dragonul este o creatură mistică asociată cu mișcarea fluxurilor de energie.

Dragonul este asociat în general cu puterea, măreția, dar din pricina naturii sale uneori agresivă și de control, el poate să decadă din grațiile oamenilor.

Dragonul are o autoritate înnăscută și, poate fi doborât doar de sabia cu două tăișuri a autorității, care trebuie folosită în mod judiciar, orice nedreptate care i s-ar face, fiind aspru răzbunată.

În Occident, dragonii sunt în general văzuți ca fiind creaturi malefice, orientate spre distrugere și crimă, însă în Orient, dragonii sunt purtători divini ai norocului, sunt gardieni înverșunați și statornici. De aceea, în țările asiatice este ceva normal să vezi dragoni înfășurați în jurul stâlpilor de la temple.

În paradele de Anul Nou Chinezesc, Dragonul este lider, deoarece se crede că lasă în urma lui bogăție, virtuți, armonie și energie benefică ce susține viață lungă și prosperă. În plus, în China Dragonul era un simbol al împăratului atotputernic.

Dragonii sunt considerați adevărate surse de energie, care pot spori înțelepciunea, inteligența, curajul și spiritul liber. Practicanții de arte marțiale, tai chi, qi gong sunt antrenați pentru a lucra în propria ființă cu această energie formidabilă a Dragonului – energia vitală Qi, astfel încât să obțină putere și stăpânire de sine.

