Gicu Grozav a semnat cu Diósgyőri VTK! Atacantul albaiulian își continuă cariera în Ungaria

Gheorghe Grozav, atacantul albaiulian în vârstă de 29 de ani, își continuă cariera în Ungaria, semnând cu Diósgyőri VTK, echipă clasată pe locul al 7-lea în OTP Bank Liga.

Fotbalistul lansat de Unirea Alba Iulia a fost curtat în ultimele luni de echipe precum Werder Bremen (Germania) sau Slaven Belupo (Croația) dar a preferat să rămână în campionatul Ungariei.

„Îmi voi continua cariera în Ungaria deoarece campionatul de aici este din ce în ce mai bun, toată lumea poate observa cât de mult s-au îmbunătăţit lucrurile în ultimii ani. Diosgyori VTK este o echipă bună, cu jucători valoroşi, iar în meciurile împotriva ei am putut vedea şi cât este de iubită de suporteri. Am jucat meciuri dure împotriva DVTK, nu am reușit niciodată să marchez împotriva lor. Este extrem de important că un antrenor principal excelent precum Tamás Feczkó m-a dorit și vrea să lucreze cu mine. În primul rând îmi doresc să fiu util echipei, asta este cel mai important pentru mine.. Apoi vom vedea şi care va fi numărul golurilor pe care voi reuşi să le înscriu”, a declarat Grozav pentru site-ul oficial al clubului ce i-a obținut semnătura.

Miskolc este situat în nord-estul țării vecine, la aproximativ 420 de kilometri de Alba Iulia. Are o populație de peste 167.000 de locuitori, fiind al treilea cel mai mare oraș din Ungaria. CEchipa locală are culorile roșu-alb, a fost înființată în 1910 și joacă partidele de pe teren propriu pe DVTK Stadion, arenă cu o capacitate de 17.000 de locuri. Diósgyőri VTK a câștigat 12 campionate (ultimul în 2011), două cupe (1977 și 1980) și Cupa Ligii în 2014

În luna martie, la începutul pandemiei de coronavirus, Gheorghe Grozav a fost dat afară, împreună cu Iasmin Latovlevici, de Kisvarda FC, motivul fiind că a părăsit Ungaria și a revenit în România, fără acceptul clubului. Aceasta în condițiile în care fotbalistul nu a acceptat prelungirea contactului scadent la finele acestui sezon, Grozav fiind golgheterul echipei, cu 7 goluri în 23 de întâlniri. Jucătorul a ajuns la Kisvarda în ianuarie 2019 și și-a trecut în cont 14 reușite în 41 de partide, fiind un jucător extrem de apreciat, prestațiile sale contribuind sezonul trecut la salvarea de la retrogradare a grupării la care activat și portarul albaiulian Mihai Mincă. De altfel, în ultima rundă a stagiunii, sâmbătă s-au duelat fosta și actuala sa echipă, Diósgyőri VTK – Kisvarda FC. În precedentele 7 partide, derulate după reluarea campionatului, DVTK a stâns o victorie, o remiză și 5 insuccese (4 la rând).

“În persoana lui Gheorghe Grozav, ne-am dorit un fotbalist creativ, orientat spre obiectiv și experimentat. Va fi foarte important să ajute echipa cu goluri și pase decisive”, a adăugat Miklós Benczés, directorul sportiv al DVTK.

Belgia (Standard Liege), Rusia (Terek Groznîi), Turcia (Karabukspor, Bursaspor) și Ungaria (Kisvarda FC și Diósgyőri VTK) sunt țările europene unde a activat Gheorghe Grozav, pe lângă jocurile din România, din Liga 1 (Unirea Alba Iulia, “U” Cluj, Petrolul Ploiești și Dinamo). În cariera sa, Grozav a câștigat două trofee: Cupa Belgiei, cu Standard Liege, dar și Cupa României, în tricoul Petrolului, iar pentru echipa națională a strâns 30 de meciuri, marcând 5 goluri, cel mai important fiind acela de la Istanbul, în confruntarea Turcia – România, scor 0-1, din preliminariile Campionatului Mondial 2014.