Gheorghe Rotar, primarul Municipiului Blaj, despre anul pandemic: „L-am încheiat bine, cu un procent de încasări din venituri proprii, de 87%”

Gheorghe Rotar, primarul Municipiului Blaj, a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, referitor la situația financiară a Blajului, în anul 2020, anul pandemic.

„L-am încheiat bine, cu un procent de încasări la nivel de buget din venituri proprii, în jur de 87%, deci un procent foarte bun, raportat la anul greu și deosebit de greu pe care l-am avut și l-am încheiat cu un mic excedent bugetar, în jur de 2 milioane de lei, cu 2 milioane înainte, vreo 4 milioane de lei, dar i-am și îngrijit puțin pentru că sper din tot sufletul să începem lucrările la Polivalentă și acolo știți că jumătate din costuri sunt suportate din buget propriu.

Deci, a fost din punct de vedere economic, financiar, la Blaj, un an bun, un an peste medie și un an corect, oamenii și-au făcut datoria față de administrația locală, și firmele, mai ales firmele, care au plătit undeva la 99% din sumele datorate bugetului, datorie pe care trebuie să o facem și noi față de oameni prin investiții, prin asigurarea unor condiții normale de viață, pe toate palierele, la nivel de municipiu”, a declarat primarul Gheorghe Rotar, primarul Municipiului Blaj, la Radio Unirea FM.