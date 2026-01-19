Actualitate

Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la -21 de grade

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la -21 de grade

Săptămâna în curs va fi marcată din punct de verede meteorologic de ger de crapă pietrele, cu temperaturi de până la -21 de grade C în zonele din nordul țării și în depresiunile din estul Transilvaniei, au anunțat meteorologii ANM.

Citește și: Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Cea mai geroasă iarnă din ultimii ani

„De altfel și la această oră în această parte a țării, înregistrăm minus 19 grade C la Josesni, sau minus 19 grade la Târgul Lăpuș.

În Capitală sunt minus 7 grade C, în nordul Moldovei – la Rădăuți, înregistrăm minus 17 grade C”, a declarat la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu.

Zile cu precipitații, ger și vânt

Ea a precizat că urmează o perioadă cu vreme deosebit de rece.

„Ger pe parcursul nopților și dimineților, dar și intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. Vântul va putea avea intensificări cu viteze de 45-50 km/h în special în partea de sud-est a țării, acolo unde în contextul și temperaturilor mai coborâte putem să resimțim temperaturi mult mai reci.

Este posibil ca în regiunile sudice și sud-estice, precipitațiile mixte să favorizeze depunerile de polei”, a menționat directorul ANM.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online

Mif Lorena

Publicat

acum 49 de secunde

în

19 ianuarie 2026

De

„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online La începutul anului 2026, dascălii pot aplica pentru programul „Școala din spital”, program în care elevii care sunt internați beneficiază de ajutorul cadrelor didactice, acolo unde este cea mai mare nevoie. Ministerul Educației și Cercetării a […]

Citește mai mult

Actualitate

Hârtie, croșetat și liniște, noile tendințe în 2026: Oamenii aleg un „detox” de mediul digital și se întorc la activități simple și concrete

Mif Lorena

Publicat

acum 52 de minute

în

19 ianuarie 2026

De

Hârtie, croșetat și liniște, noile tendințe în 2026: Oamenii aleg un „detox” de mediul digital și se întorc la activități simple și concrete Tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete, fiind copleșiți de tehnologia mereu prezentă și AI. Acest stil simplist de viață este perceput, mai nou, ca o […]

Citește mai mult

Actualitate

Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 ianuarie 2026

De

Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație” Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că oamenii stau la coadă. ,,Stai la cozi, […]

Citește mai mult