Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la -21 de grade
Săptămâna în curs va fi marcată din punct de verede meteorologic de ger de crapă pietrele, cu temperaturi de până la -21 de grade C în zonele din nordul țării și în depresiunile din estul Transilvaniei, au anunțat meteorologii ANM.
Cea mai geroasă iarnă din ultimii ani
„De altfel și la această oră în această parte a țării, înregistrăm minus 19 grade C la Josesni, sau minus 19 grade la Târgul Lăpuș.
În Capitală sunt minus 7 grade C, în nordul Moldovei – la Rădăuți, înregistrăm minus 17 grade C”, a declarat la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu.
Zile cu precipitații, ger și vânt
Ea a precizat că urmează o perioadă cu vreme deosebit de rece.
„Ger pe parcursul nopților și dimineților, dar și intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. Vântul va putea avea intensificări cu viteze de 45-50 km/h în special în partea de sud-est a țării, acolo unde în contextul și temperaturilor mai coborâte putem să resimțim temperaturi mult mai reci.
Este posibil ca în regiunile sudice și sud-estice, precipitațiile mixte să favorizeze depunerile de polei”, a menționat directorul ANM.
