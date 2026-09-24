Ce salarii încasează șefii din companiile de stat: Peste 150 de persoane câștigă între 5.000 și 20.000 de euro lunar
Ce salarii încasează șefii din companiile de stat: Peste 150 de persoane câștigă între 5.000 și 20.000 de euro lunar
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat lansarea oficială a platformei guvernanta.gov.ro, care centralizează informații despre conducerea a 121 de companii de stat aflate sub autoritatea instituțiilor centrale. Printre datele prezentate se numără indemnizațiile, contractele de mandat, CV-urile și afilierea politică a persoanelor care ocupă funcții de conducere.
Potrivit Oanei Gheorghiu, datele publicate pe platformă arată că 115 persoane din companiile de stat au venituri cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, în timp ce alte 36 de persoane încasează între 10.000 și 20.000 de euro.
Vicepremierul mai susține că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp în structurile de conducere ale companiilor de stat.
„Am centralizat aici informațiile despre consiliile de administrație, consiliile de supraveghere și directoratele la 121 de companii active aflate sub autoritatea tutelară a instituțiilor centrale ale statului”, a transmis Oana Gheorghiu.
Platforma oferă, potrivit vicepremierului, acces la informații privind indemnizațiile și contractele de mandat, dar și la CV-urile celor care ocupă funcții de conducere și la afilierea lor politică.
„Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român”, a afirmat Oana Gheorghiu.
Vicepremierul susține că publicarea și menținerea accesului la aceste informații reprezintă un instrument de transparență în ceea ce privește companiile de stat.
„Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor. Pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și pentru România”, a mai transmis aceasta.
Cristina Trăilă: „Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba”
Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a criticat numărul și modul de funcționare al unor instituții finanțate din bani publici.
„Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba. O spun cu responsabilitate”, a afirmat ea, zilele trecute, în cadrul unei emisiuni televizate. Trăilă a dat ca exemplu institutele de cercetare. Potrivit acesteia, din cele 118 institute existente, 45 ar funcționa în condiții corespunzătoare, iar în cazul celorlalte ar trebui analizată utilitatea și eficiența lor.
În ceea ce privește companiile de stat, Trăilă a pus sub semnul întrebării menținerea unor conduceri ale unor societăți care înregistrează pierderi de mai mulți ani.
„Cum poți tu să fii de ani de zile pe pierderi și să te consideri un management eficient, mărindu-ți anual bonificațiile pe care trebuie să le iei ca membru în Consiliul de Administrație?”, a spus ea.
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