FOTO| Zeci de liceeni din Alba Iulia au participat la workshop-urile de orientare în carieră organizate de Casa de Cultură a Studenților

Cea de-a doua ediție a workshop-ului de orientare în carieră destinat liceenilor a fost desfășurată cu succes de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în cadrul Anului European al Competențelor.

La cele două workshop-uri realizate săptămâna aceasta au participat cca. 50 de elevi din patru licee albaiuliene: Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Colegiul Tehnic „Apulum” și Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, liceeni preocupați de viitoarea lor carieră și care și-au dorit să afle, într-o manieră practică, în ce profesii ar putea performa.

Citește și: FOTO „Zâmbete de Crăciun” – peste 750 de copii defavorizați din Alba au primit cadouri de Crăciun, de la Crucea Roșie Română, Filiala Alba

O bună orientare în carieră și dezvoltarea unor abilități personale conduc implicit la o reușită a tinerilor pe piața muncii și la satisfacția de a activa în domeniul dorit. Aceste workshop-uri îi vor ajuta pe liceeni să facă alegeri mai bune în ce privește viitoarea lor carieră.

„Este al doilea an în care am organizat acest atelier și în mod cert vom continua acest demers. Ne-am întâlnit cu liceeni ambițioși și am constatat, cu bucurie, că sunt și realiști, pentru că într-un procent covârșitor țintele lor profesionale au fost confirmate” – Gheorghe Berghian, director Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI