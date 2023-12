FOTO: Volei Alba Blaj – Știința Bacău 3-0, în Divizia A1, cu Daria Ocenic titulară în ultimul set

CSU Alba Iulia – ACS Tg. Mureș 3-4 (2-2), partidă cu miză pe „Cetate” în ultima reprezentație a anului

În ultima reprezentanție a anului din Seria 9 a Ligii 3 de fotbal, CSU Alba Iulia a fost învinsă cu 4-3 (2-2), pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, de ACS Târgu Mureș.

A fost o confruntare în care studenții au condus cu 1-0 și 2-1 dar au suferit a doua înfrângere consecutivă și și-au complicat situația în cursa pentru play-off.



Una dintre cele mai frumoase partide de pe arena albaiuliană din sezonul 2023-2024 al eșalonului terț a fost urmărită de circa 200 de spectatori, între care și destui susținători ai formației din județul Mureș, care și-a continuat seria pozitivă la Alba Iulia.

Forțată de accidentarea „căpitanului” Răzvan Greu, intrarea pe teren a lui Clinton Osei, produsă la mijlocul primei reprize, a contat foarte mult în stabilirea rezultatului final, jucătorul ghanez fiind omul disputei, cu două goluri purtând semnătura sa, ultimul fiind o adevărată bijuterie.

*1-0; MIN. 5: VASINC, reluare cu capul din 6 metri

*1-1, MIN. 15: JORZA egalează, tot cu capul, de la 7-8 metri

*2-1, MIN. 39: BIDULESCU finalizează o fază prelungită de atac

*2-2, MIN. 42: OSEI finalizare la colțul lung după o paradă a portarului Șerban

*2-3, MIN. 60: PREKLET, cu capul, după un corner. Cu un minut mai devreme, portarul Șerban a parat un penalty executat de Rareș Gliga, care l-a și obținut. La faza dictării penalty-ului Rareș Popa a văzut al doilea galben și a fost eliminat.

*2-4, MIN. 73: OSEI, cu o execuție spectaculoasă

*3-4, MIN. 90+5: TODORAN, șut la colțul lung din poziție singur cu portarul

„În ciuda terenului dificil, două echipe bune au făcut un meci spectaculos, și nu doar prin prisma numărului de goluri marcate. Din păcate, în ultimele două meciuri nu am reușit să acumulăm niciun punct, astfel că ultimele trei partide din campionatul regular vor fi pentru noi adevărate finale pentru calificarea în play-off. Cred că meritam mai mult după aspectul jocurilor din ultimele două etape, dar așa-i fotbalul. Intrăm în iarnă cu un total de 24 de puncte și situați pe locul 4, ultimul care asigură accesul în play-off, deși speram la mai mult. În privința calificării în play-off, din fericire, suntem încă la mâna noastră. În meciul cu echipa din Târgu Mureș opinez că jocul s-a rupt în momentul eliminării lui Popa, care a plătit tribut lipsei de experiență, dar în viață toți greșim, așa că trebuie să acceptăm că așa a fost să fie atunci. În ciuda inferiorității numerice am oferit în continuare un joc destul de consistent și ne-am creat ocazii. Din păcate am ratat câteva șanse bune până la marcarea golului 3, care a venit prea târziu…”, a declarat antrenorul Bruno Vienescu.

CSU: . Antrenor Bruno Vienescu.

ACS Tg. Mureș: Kis – Bărăbaș (87, Moraru), Caliani (87, Moldovan), Csala, Dumbrăvean, Gliga (87, Barabas), Greu / cpt. (30 Osei), Jorza, Preklet, Sarkozi (77, Csaki), Todoran. Rezerve: Lukacs, Botorok, Oprea, Precup. Antrenor Flavius Sabău.

Arbitri Al. Manea (Timișoara), S. Găluți (Sântana), Nicoleta Șușcă (Arad) Observatori C. Danciu, T. Biriș (ambii Hunedoara)

Lucian DĂRĂMUȘ

