FOTO, VIDEO. Un minor, care participa la o întrecere sportivă pe pârtiile de la Șureanu, s-a rătăcit, fiind recuperat de jandarmi și salvamontiști

Un minor care participa la o intrecere sportiva in zona Sureanu s-a ratacit si a solicitat ajutor la 112. A fost recuperat de un echipaj mixt format din jandami montani si salvamontisti.

Originar din Lupeni, tanarul in varsta de 15 ani participa alaturi de tatal sau la o intrecere sportiva – schi fond – adresata exclusiv schiorilor experimentati. Daca seniorul a reusit sa termine competitia in primii 5, nu la fel de norocos a fost cel mic deoarece, pe langa dificultatea traseului, a avut de infruntat si capriciile vremii. Astfel, in jurul orei 14.00, in conditiile unui vant cu viteze de pana la 80 km/h si o vizibilitate pe alocuri sub 20 metri, copilul si-a dat seama ca se afla in pericol, s-a adapostit la o stana parasita si a solicitat ajutor la 112. Trei jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Sugag si doi salvamontisti de la Serviciul Public Salvamont Alba s-au imbarcat de urgenta pe doua snowmobile au plecat spre schiorul aflat in dificultate. Din cauza zapezii afanate, care pe alocuri masoara si 3 metri, precum si a vizibilitatii reduse, echipajul a fost nevoit sa renunte la snowmobile si sa parcurga pe jos o distanta de aproximativ 2 km. Cu ajutorul coordonatelor geografice furnizate de minor, in jurul orei 15.30 acesta a fost gasit si condus spre Domeniul Schiabil Sureanu.

Drumul de intoarcere a durat peste 2 ore, astfel ca la ora 18.40 minorul se afla in siguranta in locatia Salvamont situata la baza partiilor de la Domeniul Schiabil Sureanu. Din informatile pe care le detinem se pare ca a trecut cu bine prin teribila incercare la care a fost supus si nu are afectiuni medicale evidente. Impreuna cu tatal sau urmeaza sa plece in aceasta seara spre Lupeni, jud. Hunedoara.

Revenim cu amănunte.