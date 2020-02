FOTO VIDEO| Premiul Campionilor pentru echipa Xeo Academy a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan”: Elevii din Alba s-au calificat pe primul loc la etapa națională a FIRST LEGO League

Premiul Campionilor pentru echipa Xeo Academy a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan”: Elevii din Alba s-au calificat pe primul loc la etapa națională a FIRST LEGO League

Componenta de bază a FIRST LEGO League este reprezentată de un turneu de robotică organizat într-o atmosferă veselă, în cadrul căruia copiii și tinerii sunt provocați să rezolve o ”misiune” complicată, cu ajutorul unui robot.

Copiii, organizați în echipe, vor cerceta un subiect dat, vor planifica și realiza programarea și testarea unui robot autonom pentru a rezolva misiunea dată. Echipele FIRST LEGO League au posibilitatea de a experimenta toate etapele din cadrul procesului de dezvoltare al unui produs real: rezolvarea unei probleme sub presiunea timpului, cu resurse insuficiente și a unor concurenți necunoscuți. Participând la FIRST LEGO League se pot experimenta toate aspectele unui mediu de afaceri real.

După multe ore de pregătire și nopți nedormite, echipa Xeo Academy a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” , mentorată de doamnele profesoare Palcu Carmen și Muresan Laura a reușit să-i impresioneze pe jurații din cadrul etapei regionale, desfășurate la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în data de 2 Februarie 2020. În urma probelor de cercetare, robotică, valori fundamentale și a meciurilor robotului, membrii echipei s-au calificat pe primul loc la etapa națională a acestei competiții, dar a obținut de asemenea și locul 1, Premiul Campionilor.

“La festivitatea de premiere , am avut mari emoții cu privire la calificarea noastră la etapa națională. S-au acordat premiile juriului, iar diferite echipe au primit câte un premiu. A mai rămas doar un premiu care garanta calificarea la etapa națională: locul 1 la Premiul Campionilor. În momentul în care s-a strigat Xeo Academy am sărit cu toții de bucurie, am început să strigăm și instantaneu ne-au dat lacrimile.

Am plâns aproape pe tot parcursul festivității, pentru că nouă nu ne venea să credem că visul nostru s-a împlinit. Sperăm să cucerim și Bucureștiul pe data de 15 martie când se va desfășura concursul”, a declarat un membru al echipei Xeo Academy.