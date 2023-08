FOTO VIDEO| Competiție de pentatlon antic la Festivalul Roman Apulum 2023: Ce legiune a dat câștigătorul

FOTO SPECTACULOS| Stea căzătoare surprinsă de un fotograf, de la o cabană din Alba: „Cel mai fain mini bolid perseidă”

Perseidele, cel mai frumos eveniment astronomic din luna august, a putut fi urmărit în România în noaptea dinspre 12 spre 13 august 2023.

Una dintre aceste spectaculoase stele căzătoare a fost surprinsă de fotograful Ștefan Pop-Coț, astrofotograf, astronom și vicepreședintele Societății Române pentru Astronomie Culturală, la Cabana Curmături de la Șugag.

„Cel mai fain mini bolid perseidă pe care l-am și văzut azi noapte de la astROmania. Printre zecile de telescoape și camere foto”, a scris fotograful Ștefan Pop-Coț pe Facebook.

Perseidele sunt un curent de meteori care are loc în fiecare an aproape la jumătatea lunii august și care e extrem de popular deoarece în această perioadă foarte multă lume este în concediu și petrec mai mult timp sub cerul liber.

Numele de Perseide, provine de la constelația Perseus, de unde par că vin stelele căzătoare, potrivit astro-urseanu.ro.

Perseidele sunt cunoscute și sub numele de „lacrimile lui Laurențiu” și face referire la Sfântul Laurențiu, ultimul dintre șapte diaconi ai bisericii romane care a fost chinuit de împăratul Valerian în august 258.

Dâra luminoasă care se observă pe cer este lăsată de o particulă cu diametru de sub 1mm care provoacă scântei în aer atunci când intră în atmosfera Pământului.

Acea dâră luminoasă este vizibilă câteva secunde și științific poartă denumirea de meteor iar particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numește meteoroid, iar bucata care cade uneori pe Pământ se numește meteorit.

Foto: Facebook – Ștefan Pop-Coț