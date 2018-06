FOTO, VIDEO. Autostrada Sebeș-Turda: S-au reluat lucrările pe lotul 2 după o pauză de mai bine de un an. S-a pus balast stabilizat și asfalt

Lucrările pe Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, s-au reluat după o pauză de mai bine de un an, iar pe segmentul în care c onstruia compania Euro Construct Trading au reapărut mai multe utilaje. De asemenea, pe anumite porțiuni se vede balast stabilizat și parțial asfalt.

Chiar dacă mobilizarea este foarte slabă, pentru prima dată au reapărut utilaje pe porțiunea de la Beldiu până la Sâncrai-Aiud, pe care trebuia să lucreze Euro Construct Trading.

În zona Sântimbru, până la Oiejdea, mobilizarea este extrem de slabă, aproape inexistentă, iar în spatele fabricilor Albalact și Prefera, după ce s-a așternut balastul stabilizat, a fost și asfaltată o porțiune de aproximativ doi kilometri și jumătate. Cel mai probabil, asfaltul a fost turnat de probă, pentru a vedea cum se comportă.

Lucrările mari de structură de pe lotul 2 se află în zona Rădești și Sâncrai, unde vor fi viitoarele poduri peste râul Mureș, porțiune în care a lucrat firma aflată în insolvență Euro Construct Trading. Pentru prima dată după aproape un an s-a reluat activitatea și în această zonă, existând utilaje și echipe de muncitori care lucrează în special la terasamente.

Din păcate, la lucrările propriu-zise de structură ale viitoarelor poduri peste râul Mureș de la Rădești și Sâncrai nu s-a reluat susținut activitatea.

Lotul 2 ar fi trebuit să fie finalizat.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

