Foto/Video| Autostrada Sebeș-Turda, lotul 4: Echipe de muncitori cu utilaje, mobilizate în zona în care o porțiune de taluz a luat-o la vale

Mai multe echipe de muncitori și utilaje sunt, în continuare, mobilizate pe lotul 4 al Autostrăzii Sebeș-Turda, în zona în care o parte din taluz a luat-o la vale, pentru a remedia situația. Șoseaua nu este afectată.

O alunecare de teren a avut loc la marginea Autostrăzii Sebeș-Turda, între comuna Unirea și Mănăstirea Dumbrava, în urmă cu câteva luni, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu a fost deschis tronsonul. La fața locului erau, miercuri, mai mulți muncitori, care încearcă în continuare remedierea situației, amenajând un punct de lucru. Din filmări se poate vedea că șoseaua nu este afectată. Se pare că terasamentul s-a crăpat și a alunecat.

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat, miercuri, că şi-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 şi 4 ale Autostrăzii Sebeş-Turda în luna mai.

Mai mulți oameni și organizații s-au arătat nemulțumiți că loturile trei și patru, deși sunt finalizate, nu sunt date în folosință, iar pe DN1, drumul paralel al autostrăzii, se produc foarte multe accidente.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul unu, 549.332.393 de lei pentru lotul doi, 420.511.921 de lei pentru lotul trei, 470.004.894 de lei pentru lotul patru, toate fiind finanţate din fondul de coeziune, 85%, şi bugetul de stat – 15%.

