FOTO, VIDEO. Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: Au început lucrări de asfaltare în apropierea viitorului nod rutier Alba Iulia Sud

Muncitorii de pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda au început, de curând, lucrări de asfaltare în apropierea viitorului nod rutier Alba Iulia Sud, iar marți, 12 iunie, efectuau lucrări în mai multe zone, în ciuda căldurii sufocante.

Principalele puncte de interes de pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, care are 17 kilometri, au rămas aceleași, constructorul Impresa Pizzarotti mobilizând mai multe echipe de muncitori, care lucrează la podul peste râul Mureș, la terasamentul de la Alba Iulia Sud până în apropiere de Alba Iulia Nord, dar și la excavarea Dealului de la Pârâul Iovului.

De asemenea, Pe Valea Orzii, chiar dacă problemele caselor de pe culoarul autostrăzii au rămas nesoluționate, s-a mutat din nou circulația pe vechiul drum și a fost decofrată culeea de pe partea stângă, sensul de mers spre Oarda și a început să se sape fundația la culeea de pe partea dreaptă. Totodată, se lucrează la terasamente dintre Oarda și Limba.

La podul peste râul Mureș s-au mai lansat grinzi la o deschidere, procedură reluată în urmă cu o săptămână. De asemenea, dincolo de viitorul nod rutier Alba Iulia Sud existau utilaje care turnau asfalt. La viitorul pod de peste râul Ampoi antreprenorul se pregătește pentru a turna placa de suprabetonare.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

