FOTO Știrea ta| Blocarea roților cu „gheară” în parcările supermarketurilor: O problemă care suscită discuții intre șoferi și administratorii spațiilor comerciale

Blocarea roților cu „gheară” în parcările supermarketurilor: O problemă care suscită discuții intre șoferi și administratorii spațiilor comerciale

Pentru a decongestiona parcările și a-i sancționa pe proprietarii care se folosesc de parcare fără să aibă treabă cu supermarket-ul, reprezentanții mai multor magazine au luat decizia de a le bloca roațile și a-i ”amenda”, dacă staționează în parcare mai mult de două ore.

După articolul publicat în Ziarul Unirea, proprietara mașinii ne-a declarat a incercat sa ia legatura cu dispeceratul firmei care se ocupa de parcare, insa nu i-a raspuns nimeni.

„Am primit urmatoarea explicatie de la domnul care monitorizează parcarea: de la ora 8 dimineata pana la 10, masina a fost monitorizata, nu a venit nimeni dupa ea, si s-a aplicat sistemul respectiv de blocare a rotilor, si o înștiințare in parbrizul masinii, care ma indeamna la plata a 100 de lei pentru a se debloc roata, conform regulamentului de parcare afisat la intrarea in magazinul Penny”.

„Eu imi asum greșeala, sa zicem ca am depasit cele 2h permise, m-am intors dupa masina in jur de ora 12.00 – 12.30. Insa blocarea rotilor mi se pare un abuz si nu stiu in ce masura este legal asta as vrea sa punctez.”

„As platii aceasta suma, daca se constat ca intr-adevar, ceea ce fac ei este legal. Insa din ce am inteleles de la reprezentantul lor, actiunea se desfășoară doar de cateva luni. Am inteles ca se aplica si in cazul Penny Gara, si Penny Aiud”, ne-a spus doamna a cărei mașină a fost imobilizată.

Problema blocării roților vehiculelor reprezintă o adevarată problemă, care generează dispute și polemici vis-a-vis de legalitatea măsurii de imobilizare a roților, existând cazuri în care instanța a dat câștig de cauză șoferilor care s-au trezit cu mașina imobilizată.