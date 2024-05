FOTO: Star Pro Optimum, calificare la Under 15, după 2-1 în deplasare cu Corvinul Hunedoara!

Star Pro Optimum, calificare la Under 15, după 2-1 în deplasare cu Corvinul Hunedoara, un rezultat excelent pentru campioana din Alba

Star Pro Optimum, campioana Albei la Under 15, s-a calificat în faza secundă a competiției organizate de FRF. Elevii lui Ciprian Selagea și Gheorghe Bran au învins în deplasare, scor 2-1 (1-0) pe Corvinul Hunedoara. Un rezultat excelent pentru reprezentanta județului, care s-a impus prin golurile marcate de Ponoran și „rezerva” Șandru, gazdele reducând ecartul în prelungiri.

„Un meci destul de echilibrat, ținând cont de oboseala acumulată din ultima vreme, mai ales că am disputat 6 partide in ultimele două săptămâni, majoritatea dintre ei jucând pe două fronturi, Under 15 și Under 14 unde am ieșit campioni județeni la ambele grupe. Îi felicit pe jucători pentru acest succes și ne pregătim în continuare pentru a accede cât mai sus în această competiție! Sperăm să repetăm performanța de anul trecut, atunci când am ajuns în semifinalele Cupei României cu generația de copii născuți în anul 2008! Bravo Star Pro Optimum!”, a spus Ciprian Selagea.

Star Pro: Tudor Fechete – Cătălin Demean, Cristian Boitoș, Darius Drăgan, Raul Bocăniciu, Darius Horșa, Andrei Iosif, David Ponoran, Raul Miclea – Bogdan Avram, David Gigoi; rezerve Raul Sibișean, Elis Șandru, Alex Londroman, Rareș Dan, Alex Nicola, Vlad Babin, Lukas Hada, Alex Suschievici.

Este a doua calificare a zilei, după ce CIL Blaj a învins, la Under 19, pe Sparta Mediaș, scor 3-2 (1-1)

