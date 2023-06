FOTO| Sophie și Tudor, elevii de ZECE ai Școlii „Avram Iancu” Alba Iulia, la Evaluarea Națională 2023: Ce planuri de viitor au cei doi tineri

La Evaluarea Națională din acest an, nouă elevi de la școlile din Alba au obținut media maximă, cu nota 10 la ambele probe.

Printre aceștia s-au numărat și Șuleac Tudor și Marian Sophie, elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia.

„Sincer nu mă așteptăm la o medie perfectă, la matematică m-am verificat după examen, am văzut ca nu era nici o greșeală si ma așteptăm la o nota destul de bună. La romană nu știam la ce sa mă aștept pentru ca e mult spațiu la interpretare, dar ce putea fi verificat m-am verificat”, ne-a povestit adolescentul.

Tudor își dorește să învețe, în următoarea etapă școlară, la Colegiul Național „Horea Cloșca si Crișan”, la profilul științe ale naturii, iar in viitor și-ar dori sa urmeze medicina la Cluj.

„La începutul anului am fost foarte stresat si gândit cu evaluarea. Mie îmi place mult sa ma joc pe calculator sau să mă uit pe tableta dar am decis ca pentru examen sa renunț la ele ca sa ma pot concentra mai mult. Încercam sa recapitulez la română structuri și gramatica o data pe săptămâna dar nu reușeam întotdeauna”, a mai spus Tudor.

Sophie își dorește să urmeze cursurile Colegiului Național „Horea Cloșca si Crișan”, specializarea mate-info, intensiv engleză.

„Nu pot spune ca nu mă așteptam să ajung la media perfectă, deoarece am muncit extrem de mult ca să ajung la această performanța. Totusi, încă sunt surprinsa, intr-un mod plăcut, evident. Examenul în sine nu a fost așa de greu. Într-adevăr, unele exerciții au fost mai dificile, dar nu imposibil de rezolvat. Am avut nevoie de multă atentie, concentrare și răbdare, nu doar de cele învățate. M am pregătit mult de a lungul anilor. Matematica mi-a placut dintotdeauna, așa că am învățat cu drag. Am participat la olimpiade de română pentru a-mi dezvolta vocabularul și gândirea. Am mers și la meditatii, evident. Fără ele, nu as fi ajuns la performanța de astăzi”, ne-a declarat tânăra elevă de 10.