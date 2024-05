FOTO | Salbă de medalii pentru șahiștii albaiulieni la Orăștie. Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Academia de Șah Mihnea Costachi au dominat concursul de șah rapid “Cupa Orăștie 800”

Salbă de medalii pentru șahiștii albaiulieni la Orăștie. Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Academia de Șah Mihnea Costachi au dominat concursul de șah rapid “Cupa Orăștie 800”

Sâmbătă, 25 mai, centrul orașului Orăștie a gazduit un puternic concurs de Street Chess. Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție, sub privirile spectatorilor.

Șahiștii albaiulieni au obținut următoarele premii:

– sub 8 ani, locul 1 Stan Vlad

– sub 12 ani, locul 3 Gomboș Ioan-Mihai

– sub 14 ani, locul 1 Ciulea Radu-Gabriel, locul 3 Simina Alexandru-Ioan și Măcăleț Alexandru-Ioan

– sub 16 ani, locul 1 Burja-Udrea Răzvan-Andrei

La general, Costachi Mihnea a obținut locul 1, iar Cordea David locul al 3-lea.

O prestație bună au avut și sportivii Grădinaru Andra, Șandru Nicolae, Crețu Eduard Andrei și Budae Alexandru.

Concursul a fost organizat în condiții foarte bune, la prima ediție Street Chess din Orăștie, un format spectaculos, de interes pentru publicul larg.

