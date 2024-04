Șahistul Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia), performanță extraordinară: locul 4 la Campionatul European de dezlegări, cel mai bun rezultat din istorie obținut de un șahist român!

CSM Unirea Alba Iulia, în optimile de finală la Under 19 după ce a dominat play-off-ul | Rareș Stanciu (nici 17 ani), debut la echipa condusă de George Țălnar Rareș Stanciu, fratele mai mic al internaționalului român Nicolae Stanciu, căpitan al formației „alb-negrilor” la Under 17 a debutat la CSM Unirea Alba Iulia Under 19, […]