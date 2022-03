FOTO| Pasiunea pentru studiu, duce la performanță: Doi elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la etapa județeană a Olimpiadei de matematică

Pasiunea pentru matematică, pregătirea suplimentară și nenumăratele exerciții și probleme rezolvate, le-au adus elevului caporal Călin Hartzos și elevului fruntaș Darian Pațica, ambii din clasa a X-a, calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de matematică.

Pasionat de matematică și științe, elevul caporal Călin Hartzos, s-a aflat la doar un punct distanță de punctajul maxim și se declară bucuros de reluarea olimpiadelor și concursurilor școlare. I-a lipsit în ultimii ani participarea la astfel de activități, pentru că el vede competiția ca fiind necesară și în același timp mediul propice pentru schimburi de experiență și legarea unor prietenii solide.

„Mi-au lipsit foarte mult concursurile și olimpiadele, pentru că studiul în plus pe care îl fac se bazează totuși pe niște concursuri, în care pot să văd cât de bine am reținut materia și să mă compar cu alți elevi, să pot concura cu ei. Elevi care la un moment dat mi-au devenit prieteni, chiar dacă a doua zi urma să fim rivali pe foile de concurs. Totdeauna va exista o anumită competiție, eu sper să fie sănătoasă și am văzut competiția ca fiind necesară. În momentul în care ești singur devii delăsător pentru că ai impresia că nimeni nu te poate ajunge. Competiția te încurajează să lucrezi.

O competiție sănătoasă este și o plăcere la urma urmei. Atunci când întâlnești acele persoane care cu adevărat îți pun o provocare, răsplata este mult mai satisfăcătoare”, afirmă elevul caporal Călin Hartzos.

La rândul său, pasionat de matematică, elevul fruntaș Darian Pațica, este mulțumit de rezultatul obținut, care l-a ambiționat în pregătirea pentru etapa următoare. „Îmi place matematica deoarece chiar dacă este o știință exactă, solicită la maxim pe lângă tehnici de calcul și creativitatea. Participarea la olimpiadele și concursurile școlare, indiferent de disciplină, ne oferă posibilitatea de a vedea care sunt capacitățile fiecăruia, iar experiența participării la aceste concursuri va fi una benefică pe viitor”, a spus elevul fruntaș Darian Pațica.

Cei doi elevi sunt pregătiți de doamnele profesoare Iulia Bogdan-Todică și Anamaria Fuia.