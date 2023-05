FOTO| O tânără din Alba, pe scena Operei Naționale Române Cluj-Napoca: ”Visez să devin solistă de operă în țara mea, România”

Antonia Motora cântă în Corul Operei Naționale Române Cluj-Napoca, după ce un an și jumătate a fost voluntar în cor. Născută pe 5 iunie 2001 în Alba Iulia, ea a copilărit în orașul Câmpeni. Tatăl său este preot, lucru care a contribut la decizia sa de a urma această artă minunată, muzica, primele melodii interpretate de ea fiind cântecele bisericești.

„Am început să cânt în corul Bisericii «Sfinții Apostoli Petru și Pavel» Câmpeni-Vale, unde tatăl meu slujește. La vârsta de 9 ani, am început studiul pianului alături de doamna Ana-Maria Fiț, profesoară la Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia (n.a. – actualmente Liceul de Arte «Regina Maria»).

Am participat la recitaluri și festivaluri de pian (ProPiano). În paralel am studiat și teoria muzicii cu domnul profesorul Iosif Fiț. Din clasa a X-a, am decis să mă transfer la Colegiul de Muzică «Sigismund Toduță» Cluj-Napoca, pentru a începe sudiile de canto clasic. În anul 2020, am fost admisă la Academia de Muzică «Gheorghe Dima», secțiunea Canto clasic, având-o ca profesoară pe mezzo-soprana Cristina Damian, dânsa fiind mentorul meu, cu o carieră internațională de succes”, a declarat pentru ziarul „Unirea” Antonia Motora.

Antonia Motora a cântat alături de corul bisericii din Câmpeni, dar în 2014 a participat la primul său turneu, alături de Corul „Codex Apulum”, în Elveția, unde a performat în două concerte vocal-simfonice („Oratoriul Bizantin de Paști”, de Paul Constantinescu) și a avut onoarea să cânte la pian în deschiderea concertului unui mare pianist al României, Horia Mihail.

„Opera este singurul gen pe care îl interpretez dar îmi place să ascult blues, balade rock, pop, muzica anilor 80”, ne-a mărturisit tânăra, care dedică zilnic circa 3 ore pentru repetițiile de la operă, pe lângă cursurile de la facultate și studiul individual.

De când evoluează în Corul Operei Naționale Române Cluj-Napoca a urcat pe scenă alături de soliști de renume național și mondial: Adrian Sâmpetrean, Diana Țugui, Marius Budoiu, Zvetelina Vassileva, Anna Bondarenko, Florin Estefan, pe care i-a acompaniat în operele „Evgheni Oneghin”, „Elixirul dragostei”, „Turandot”, „Trubadurul”, „Puritani”, „Cavaleria rusticană”, „Boema”, „My fair lady și „Sunetul muzicii”.

În viitor, visează să devină solistă de operă „în țara mea, România”, dar pe lângă muzică, practică fitness-ul, care a devenit pentru ea o pasiune, după ce a ajutat-o să slăbească 30 kg.

„Doresc să mulțumesc mamei și tatălui meu, care m-au susținut și încurajat indiferent de situație, de urcușuri și coborâșuri. Dragostea și încurajările lor m-au făcut să cred în mine și să am speranță că voi reuși. De asemenea, mulțumiri se cuvin domnului profesor Iosif Fiț, omul care mi-a sădit în suflet dragostea față de muzică, care mi-a pus bazele teoriei muzicii și mi-a descoperit acest talent”, ne-a declarat, în încheiere, Antonia Motora, tânăra din Câmpeni care dă farmec reprezentanțiilor Operei Naționale Române Cluj-Napoca. Felicitări și mult succes!