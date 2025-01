FOTO | Motociclist din Alba, aventura vieții pe două roți: A parcurs pe motocicletă peste 36.000 de kilometri, din România în Coreea de Sud, din care aproape 20.000 doar în Rusia

Motociclist din Alba, aventura vieții pe două roți: A parcurs pe motocicletă peste 36.000 de kilometri, din România în Coreea de Sud, din care aproape 20.000 doar în Rusia

Un motociclist român din Blaj, practicant de Taekwondo, a avut, în 2024, aventura vieții sale. Ioan Tiurean (54 de ani), din Blaj, a parcurs pe motocicletă 36.342 de kilometri, din care aproape 20.000 doar în Rusia, pentru a ajunge, din România, în Coreea de Sud. Călătoria a durat 91 de zile, între 15 iunie și 13 septembrie.

Scopul final a fost vizita la la Kukkiwon, centrul mondial al Taekwondo-ului, din Seoul, Coreea de Sud. Traseul spre destinație a trecut prin România-Ungaria-Slovacia-Polonia-Lituania-Letonia-Rusia-Coreea de Sud, în timp ce la întoarcere a urmat ruta Coreea de Sud-Rusia-Kazakhstan-Kirgyzstan-Uzbekistan-Tajikistan-Uzbekistan-Kazakhstan-Rusia-Letonia-Polonia-Cehia-Slovacia-Ungaria-România. În total, a trecut prin 13 țări. Costurile totale pe care a trebuit să le suporte au fost de aproape 13.000 de euro.

Inițial, Nelu, cum este strigat de prieteni, a plănuit să ajungă și în Japonia, dar, din nefericire, nu a reușit să își îndeplinească și acest vis.

De asemenea, nu a ajuns nici în Mongolia, țară pe care voia să o vadă la întoarcere. „Între Coreea de Sud și Japonia există cinci companii care operează transporturi însă doar una din cele cinci face transport de autoturisme și motociclete. Din nefericire nu am mai găsit locuri la respectivul feribot, acestea fiind rezervate cu două luni înainte de plecare.

La întoarcere ar fi trebuit să vizitez Mongolia, din Tajikistan ar fi trebuit sa trec in Turkmenistan apoi să traversez Marea Caspică în Azerbaidjan și de acolo Georgia, Turcia, Bulgaria, Serbia, România. Din păcate, din cauza vizei electronice pe care o aveam atunci pentru Rusia, nu am reușit să vizitez Mongolia. De asemenea, din cauza faptului ca Azerbaidjanul avea granițele terestre închise, a trebuit să reconfigurez traseul de întoarcere”, a spus Ioan Tiurean,

„Mult mai greu, dar mult mai frumos decât mă așteptam”

Acesta crede că această călătorie a fost și va rămâne „probabil” aventura vieții sale. „Spun probabil pentru ca nu exclud posibilitatea ca pe viitor să fac o călătorie mai lungă și mai complexă decât aceasta.

În primul rând, trebuie să recunosc că a fost puțin mai greu, însă mult mai frumos decât mă așteptam. Greu a fost doar din cauza faptului că atât la dus, cât și la întors am fost practic într-o cursa contratimp. La dus pentru că în zilele dinaintea plecării, după ce am obținut viza, după ce am planificat tot traseul până în Coreea, am fost înștiințat de autoritățile ruse că motocicleta trebuie să intre în vama din Vladivostok, adică în port, cu patru zile înainte de plecarea feribotului spre Coreea.

Mai mult decât atât, am pierdut o zi și la trecerea dintre Letonia și Rusia. Deci în total am irosit cinci zile, pe care a trebuit să la recuperez pe traseu, prin mărirea timpului de condus respectiv a distanței parcurse zilnic.

La întoarcere m-am grăbit pentru că expira prima viză și trebuia să ies neapărat din Rusia într-o altă țară, în speță Mongolia sau Kazakhstan”, a completat motociclistul.

Nelu călătorește singur pentru că, în opinia lui, este foarte dificil să găsească o persoană compatibilă cu care să parcurgă distanțe atât de lungi.

„În al doilea rând nu mulți se încumetă la un asemenea drum. Unii nu au curaj, alții nu au timp, alții nu își permit din punct de vedere financiar.

În al treilea rând, îmi place să călătoresc singur și consider că așa este cel mai bine. Am călătorit în zone mai periculoase decât cele de pe parcursul acestui traseu, am acumulat puțină experiență, îmi cunosc limitele și nu îmi este frică. Până acum nu am fost în situații atât de dificile încât să nu mă descurc”, spune antrenorul de Taekwondo.

În 2022, Nelu Tiurean a vizitat Turcia pe motocicletă, iar în 2023 a fost în Iran.

A avut emoții când a aplicat pentru prima viză, pentru Rusia, pentru că se gândea că îi va fi refuzată intrarea în țară, date fiind condițiile speciale impuse de războiul din Ucraina. „M-am mai gândit că îmi vor da o viză a cărei valabilitate nu era suficientă pentru traseul meu, însă spre surprinderea mea totul a fost foarte ușor.

Cei de la consulatul Rusiei au stat de vorbă cu mine, au înțeles ce vreau să fac, au fost impresionați de planul călătoriei mele și mi-au dat o viză de 64 de zile. Cea de-a doua viză pe care am obținut-o fără nici o problemă a fost una electronică, însă aceasta s-a dovedit a fi inutilă pentru că nu îmi permitea să intru pe cale terestră din Kazakhstan în Rusia. Așa că a trebuit să solicit o nouă viză la Consulatul Rusiei din Kazakhstan, unde mi s-a eliberat o viză de tranzit”, afirmă motocilistul din Alba.

„În Rusia nu se simte deloc că e război”

Spune că a rămas impresionat de căldura oamenilor din această parte a lumii. „Am întâlnit aproape peste tot o mulțime de oameni minunați. Spun aproape peste tot pentru că am constatat că oamenii din Europa, sau Uniunea Europeană, ca să spun așa, sunt mult mai reci și mai puțin sociabili decât cei din est. Și când spun din est mă refer la Rusia, țările din Asia Centrală, Coreea.

Am socializat cu foarte mulți oameni. De fiecare data când opream undeva, eram înconjurat de oameni care mă întrebau o mulțime de lucruri, de unde sunt, unde merg, erau interesați de traseu, de motocicletă, făceau poze cu mine, cu motocicleta, alții îmi ofereau apă, cafea, ceai, mâncare, mă invitau să stau cu ei la masă, îmi făceau diverse cadouri, și multe multe alte aspecte legate de relația interumană care din păcate la noi în Uniunea Europeană nu mai există. M-am simțit extraordinar datorită acestor oameni minunați”, a precizat bărbatul. A primit ajutor ori de câte ori a avut nevoie, necondiționat, ceea ce, în opinia lui, a fost ceva cu totul „special”.

Nu a avut niciun fel de probleme în Rusia, chiar dacă România sprijină Ucraina în războiul care durează deja de aproape 3 ani. „Am fost în calitate de turist, de călător, fără afinități politice, fără simpatii sau antipatii. În Rusia m-am simțit foarte bine. Nimeni nu mi-a reproșat nimic, cu toate că am petrecut efectiv în Rusia aproximativ 45 de zile și am interacționat cu o mulțime de oameni.

Oamenii își duc viață în normalitate, în liniște și pace. Lucrează, se distrează, călătoresc, sărbătoresc, se comportă absolut normal. Mai mult decât atât, nu au ca subiect de discuție războiul. Eu am mai deschis acest subiect cu cei cu care îmi permiteam și în cercuri în care simțeam că se acceptă, însă niciodată, nimeni nu mi-a zis nimic. Singurul reproș, ca să zic așa, era că rușii condamnau intervenția altora în conflictul dintre ei și ucrainieni, pe care îl numesc conflict fratern”, mai afirmă acesta.

Vizita la Kukkiwon, centrul mondial al Taekwondo-ului

Țara de destinație a fost, în opinia românului pasionat de călătorii extreme, una impresionantă. „Coreea de Sud este o țară superbă, absolut fascinantă, unică cu oameni minunați în care tradiția se împletește armonios cu modernul. Am fost până acum de cinci ori în Coreea și, de fiecare dată, vizita a fost o experiență indită. Este o țară modernă și super-tehnologizată.

Mă impresionează orașele, satele, tradiția, oamenii, conștiința lor care se reflectă în comportament, vorbire, acțiune, ordinea, disciplină, respectul și multe, multe altele. La Kukkiwon, centrul mondial al Taekwondo-ului am fost primit de vice-președintele acestei organizații, am fost prezentat tuturor oficialilor de acolo, care au fost foarte impresionați de realizarea mea, în mare am fost tratat ca o adevărată «vedetă». Am dat chiar și un interviu presei, care a apărut și în cea mai importantă publicație anuală a centrului mondial”, spune Nelu Tiurean.

Motocicleta cu care a făcut deplasarea este o Honda Crosstourer 1200, care s-a comportat impecabil cu toate ca la plecare kilometrajul era la peste 68.000 de km. Aproape de Vladivostok, a avut o mică problemă, o scrugere de ulei pe la o garnitură a unui telescop, însă a rezolvat-o personal foarte simplu urmând sfatul unui prieten care era la curent cu astfel de probleme.

La întoarcere, între Krasnoyarsk și Novosibirsk, pe un sector de drum în lucru, a alunecat pe un strat de bitum și a căzut cu motocicleta, singurul incident de pe tot parcursul de peste 36.000 de kilometri. Bările de protecție și cutiile laterale l-au protejat și a scăpat cu avarii minore. În final, motocicleta a trecut binișor de 100.000 km fără nicio problemă tehnică. În perioada următoare, va intra într-o revizie tehnică generală pentru a fi aptă de următoarea aventură.

O astfel de revizie a fost făcută și înainte de plecare. A luat cu el cauciucuri, filtre, ulei și plăcuțe de frână, toate noi. „Am schimbat prima dată uleiul și filtrele în Omk. Cauciucul de pe spate a fost terminat cand am ajuns aproape de Vladivostok Și l-am schimbat În Ussurisk. La intoarcerea din Korea am schimbat uleiul, filtrele Și cauciucul față în Khabarovsk. Am făcut din nou schimbul de ulei și filtre în Aktobe, Kazakhstan, la atelierul lui Stas (Stanislav). Placuțele de frână pe spate mi s-au terminat în Tajikistan și am umblat așa aproape 3.000 de km până în Samara. Acolo am schimbat din nou și cauciucul pe spate”, completează motociclistul.

Români în Coreea și moldoveni în Rusia

Nelu a găsit și români în Coreea de Sud: „Am întâlnit un cuplu de români, însă comportamentul bărbatului mi-a lăsat un gust amar. Femeia a discutat cu mine, deschisă, bucuroasă și surprinsă că a întâlnit un român, însă el, nu a fost în stare nici măcar să salute. De asemenea, am întâlnit în Rusia o mulțime de moldoveni din Republica Moldova, vorbitori de limba română care, spre deosebire de românii adevărați, s-au chiar bucurat când ne-am întâlnit”.

Majoritatea oamenilor cu care a discutat știau despre România, însă a întâlnit și persoane care nu aveau nicio cunoștință despre țara natală a lui Nelu. Acestora, le arăta pe laptop, pe telefon, informații despre Români și, în final, se arătau „fascinați de călătoria mea”. Ioan Tiurean a postat pe Facebook frecvent în timpul călătoriei.

„Cred că am sute de postări, reel-uri, live-uri, așa că am ajuns că până la sfârșitul călătoriei să am în jur de 10.000 de urmăritori. Majoritatea au apreciat aventura mea și m-au urmărit constant. Cu toate că pe traseu am avut ajuns la un decalaj orar de șapte ore, spre surprinderea mea, am avut urmăritori în mod continuu. Datorită lor nu m-am simțit nicio clipă singur. Mulți îmi povesteau că primul lucru pe care îl fac dimineața, imediat după ce se trezeau, era să vadă pe unde sunt și ce fac. Am avut parte și mulți «hateri», care m-au catalogat în diverse moduri, începând de la «putinist», «comunist», «rusofil», până la cele care nu se pot reproduce și care au postat comentarii jignitoare la adresa mea, demonstrând o răutate nejustificată și gratuită”, spune motociclistul. Pentru viitor, se gândește să facă un tur special în țările din Asia Centrală, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan si Tajikistan, unde a întâlnit, de asemenea, „oameni extraordinari, simpli, deschiși, comunicativi, serviabili”.

La revenirea în țară, mai mulți prieteni și urmăritori de pe Facebook au organizat o primire surpriză la intrarea in Blaj: „A fost o adevarată surpriză și trebuie sa recunosc că a fost un moment emoționant pentru mine”. Nelu s-a gândit, deja, la aventura din 2025.

„Am pe lista deja două variante: Irak-ul și Siria, respectiv Algeria. Partea kurdă a Irak-ului este foarte accesibilă și foarte frumoasă. Irakul federal este oarecum instabil însă și acolo sunt multe lucruri faine de văzut. Legat de Siria, până în momentul de față, adica până la căderea regimului Bashar, vizita era posibilă doar dacă erai însoțit de un ghid agreat de guvern.

Acum sunt convins că acest lucru s-a schimbat și, deci, vizitarea Siriei va fi mult mai ușoară. Algeria mi-a atras de curând atenția și din câte am studiat până acum, pare a fi o variantă foarte interesantă. O alta varianta de rezervă ar fi un tur mai amplu și mai detaliat al țărilor din Asia Centrală”, a conchis motociclistul din Blaj.

