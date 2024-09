Ioan Tiurean, motociclistul din Alba, despre experiența pe două roți până în Coreea de Sud și Japonia: „A fost aventura vieții mele, a fost cireașa de pe tort”

Ioan Tiurean, motociclistul din Blaj și maestru în taekwondo a avut parte de aventura vieții sale. A parcurs aproape 37.000 de kilometri pe două roți, până în Coreea de Sud și Japonia, stabilind un record la nivel național. Bărbatul s-a întors acasă în 13 septembrie, după o călătorie de 91 de zile. Acesta a transmis, recent, un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare adresat tuturor celor care l-au susținut în acest demers.

„Vă salut OAMENI BUNI de aici din Blaj, Alba, România!

Vineri 13 septembrie 2024 am ajuns în sfârșit acasă după o călătorie care s-a întins pe durata 91 de zile, timp în care am parcurs 34842.5 km pe uscat și 1500 de km pe apă, însumând un total de 36342,5 km.

Chiar dacă am planificat foarte bine călătoria cu mult timp înainte, „planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din târg” deoarece pe parcurs au apărut o grămadă de situații neprevăzute care m-au obligat să modific planul inițial.

Însă important este faptul că am îndeplinit obiectivul principal al acestei călătorii, adică am reușit să vizitez Kukkiwon, centrul mondial al Taekwondo-ului din Seoul, Korea pe motocicletă, stabilind astfel o premieră, cel puțin la nivel național.

A fost o călătorie lungă și trebuie să recunosc că a fost o călătorie grea, mai grea decât am crezut când am început-o, însă pot să vă spun cu mâna pe inimă că a fost o călătorie superbă, o aventură minunată a cărei frumusețe este greu de descris în cuvinte.

A fost aventura vieții mele, a fost „cireașa de pe tort”, a fost tot ce își poate dori orice iubitor al călătoriei pe 2 roți, al aventurii, orice dependent de adrenalină.

Mesajul acesta este unul de mulțumire.Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit pe rețelele sociale, tuturor celor care au fost alături de mine în fiecare moment, tuturor celor care m-au însoțit virtual în această călătorie, tuturor celor care au trăit alături de mine această aventură.

Vă mulțumesc oameni buni, pentru că datorită vouă nu m-am simțit niciodată singur.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au sprijinit financiar această aventură, precum și tuturor celor care m-au ajutat în mod direct.

Vă salut pe absolut toți cu deosebit respect!

Chiar dacă nu ne vom mai vedea și auzi în fiecare zi așa cum v-ați obișnuit, vă invit să țineți aproape și să urmăriți canalul meu de youtube, Moto-Adventure (https://www.youtube.com/@moto-adventure), unde din luna octombrie voi începe să postez (pe zile) filmul întregii călătorii.

OAMENI BUNI, vă doresc toate cele bune!” a transmis Ioan Tiurean pe rețelele de socializare.

