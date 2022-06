FOTO: GT Sport Alba Iulia, debut excelent la turneul semifinal Under 17: 3-0 cu CSM Cetate Deva

GT Sport Alba Iulia, campioana Albei la Under 17 a debutat cu o victorie clară în turneul semifinal Under 17 de la Deva. Albaiulienii au învins net echipa gazdă CSM Cetate Deva, scor 3-0 (2-0), reușite semnate de Plăcintă (4), An. Bogdan (25) și Buzilă (71)

Fornația din Cetatea Marii Uniri a depășit cu stil un hop important, devenii fiind creditați cu șanse reale la câștigarea trofeului și practic mâine joacă „finala” cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Este a treia victorie categorică repurtată de elevii lui George Țălnar în etapele interjudețene ale competiției juvenile și precedentele jocuri, cu Sparta Mediaș, fiind adjudecate tot la diferențe substanțiale 5-2 și 5-0.

GT Sport: R. Miron – Hidan, Cl. Zahan, Al. Patric, Cârja, An. Maier, Plăcintă, Blagu, Buzilă, An. Bogdan, Beleiu; rezerve Petrașcu, Oct. Oltean, Beca, Sur, L. Moise, T. Crișan, Aslău. Antrenori George Țălnar, Florin Codleanu, Cătălin Popa, Adrian Roman.

Celălat meci CS Moldova Nouă – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-9. Nu mai participă la competiție Someșul Gilău și astfel țintarul a suferit modificări, turneul disputându-se în 3 zile. GT Sport Alba Iulia va juca mâine de la ora 16.00 cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii și CS Moldova Nouă (vineri, 17 iunie, ora 18.00).