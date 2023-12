FOTO Echipa de fotbal U18 a Colegiului Militar din Alba Iulia, locul I și calificare la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar

Echipa de fotbal U18 a Colegiului Militar din Alba Iulia, locul I și calificare la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar

Echipa de fotbal U18 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” este pentru al doilea an consecutiv campioană județeană în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar! Fotbaliștii, pregătiți de profesor Florin Grozav, confirmă astfel performanța obținută anul trecut și se califică din nou la faza zonală a competiției.

Elevii colegiului militar s-au impus în semifinala fazei județene cu scorul de 7 – 0 în fața echipei Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, iar în finală au învins cu scorul de 5 – 3 echipa Liceului cu Program Sportiv Sebeș.

Elevul sergent Alexandru Ilca este căpitanul echipei U18 și a făcut o analiză a partidelor disputate în etapa județeană, prefațând și următoarea etapă a competiției: „Au fost două meciuri dificile dar am reușit să ieșim învingători. Presiunea s-a simțit foarte tare, am avut de depășit momente solicitante pe teren, dar motivația și determinarea au făcut diferența. Suntem foarte fericiți că am reușit să trecem mai departe. De abia acum începe greul, deoarece la etapa zonală este un nivel de joc mult mai ridicat. Vom munci din răsputeri în următoarea perioadă și sunt sigur că vom face o figură frumoasă în primăvară”.

Au obținut calificarea la etapa zonală a ONSS, jucătorii: elev sergent major Cosmin Precup, elevii sergent Alexandru Ilca, Ștefan Mocanu, George Pletea și Alexandru Gheorghiu și elevii caporal Mario Vale, Denis Șimonca, Robert Bloj, Raul Strîmbu, Tudor Hada, Ștefan Pripon și Luca Florea.

Felicitări și mult succes la următoarele competiții!

