FOTO | Document CNSAS: Eroarea din „Scânteia Tineretului” care l-a prezentat pe Nicolae Ceaușescu într-un chenar funerar, în ianuarie 1989
Document CNSAS: Eroarea din „Scânteia Tineretului” care l-a prezentat pe Nicolae Ceaușescu într-un chenar funerar, în ianuarie 1989
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a publicat, miercuri, 17 iunie 2026 documentul care arată că, în ianuarie 1989, dintr-o greşeală de tehnoredactare, ziarul ”Scânteia Tineretului” a postat fotografia lui Nicolae Ceauşescu într-un chenar negru – „mort şi îngropat”. Securitatea a intervenit imediat, tipărirea a fost oprită în miezul nopţii, astfel încât dezastrul să fie evitat.
„Episodul pe care îl prezentăm mai jos a circulat sub formă de folclor urban încă înainte de 1989. Era foarte greu de crezut că în acele vremuri se putea întâmpla cu adevărat o asemenea scăpare. Şi totuşi, am identificat documentul în arhivele Securităţii”, a transmis CNSAS, într-un mesaj pe Facebook, publicând şi documentul.
CNSAS a explicat că, în ianuarie 1989, maiorul de Securitate Dosan Ion trăieşte coşmarul vieţii lui.
„Sursa „Stan” (băiat de comitet, cu ochiul format) dă alarma la miezul nopţii: la ziarul „Scânteia Tineretului”, dintr-o gafă epocală de tehnoredactare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu (sau „înalta personalitate”) s-a trezit încadrat direct într-un chenar negru pe pagina 6! Adică mort şi îngropat în cerneală, înainte de termen. (Notă: ofiţerilor de Securitate le era interzisă folosirea numelui dictatorului în rapoartele pe care le întocmeau). Panică totală la Casa Scînteii! Acest doliu tipografic putea lăsa mulţi tovarăşi fără serviciu (sau mai rău)”, se arată în postarea CNSAS.
Specialiştii arată că Securitatea intră în modul S.O.S.: „Se trezeşte redactorul-şef din somn, se opresc cu scrâşnet rotativele şi se trece la curăţat clişee. După transpiraţii reci şi o repaginare contracronometru, dezastrul este evitat. Dar, după cum istoria avea să arate în mai puţin de un an, chenarul negru pare să fi fost o premoniţie”.
Raportul Securităţii consemnează:
„În timpul permanenţei efectuate la Casa Scînteii în noaptea de 6 ianuarie 1989 s-au întîmplat următoarele:
În jurul orelor 24,00 am fost informat de sursa noastră „Stan” că în timpul probelor de reglaj a rotativelor de ziare, a constatat că la gazeta „Scînteia Tineretului”, datorită unor erori de paginaţie sînt alterate fotografiile oficiale de pe pagina a II-a iar pe pagina 6 apare numele unei înalte personalităţi politice din ţara noastră într-un chenar negru, aspecte care puteau da naştere la interpretări politice negative.
În urma verificării datelor a fost informată conducerea secţiei gazete care a dispus oprirea tiparului şi conducerea redacţiei căreia i s-a solicitat îndepărtarea greşelilor respective. În urma insistenţelor noastre, redactorul şef a dispus repaginarea şi înlocuirea clişeului respectiv cu altul corespunzător astfel că în final ziarul „Scînteia Tineretului” a fost difuzat în condiţii grafice bune. Pentru recuperarea întârzierii a fost pusă în funcţiune o maşină rotativă de imprimare suplimentară.
Propun raportarea situaţiei la Direcţia I-a.
Maior,
Dosan Ion”.
sursa: CNSAS, News.ro
foto reprezentativă: arhivă
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