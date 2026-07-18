Curier Județean

Foto | Daria Avram, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la etapa națională a concursului „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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Daria Avram, elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia, Premiul I la etapa națională a concursului „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”

Un nou motiv de mândrie pentru Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: elev fruntaș Daria Avram s-a remarcat la Concursul de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, ediția XXI, prin obținerea Premiului I la etapa națională.

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Inspirată de moto-ul secțiunii creație literară, „Sporim nesfârșirea c-un cântec, c-o taină”, Daria și-a pus în valoare pasiunea pentru creația literară și a impresionat juriul prin talent și sensibilitatea versurilor. Sub coordonarea doamnei profesoare Cosmina Mircea, Daria își cultivă pasiunea pentru frumusețea cuvintelor și reușește să aștearnă în versuri pline de expresivitate, gândurile și emoțiile.

„Dorința de a-mi depăși propriile limite și de a împărtăși, prin versuri, o parte din ceea ce sunt m-a determinat să iau parte la concursul „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”. Am privit această experiență ca pe o oportunitate de a-mi așterne sufletul pe hârtie și de a demonstra că emoțiile pot prinde viață prin cuvinte. Poezia mă definește, este locul în care gândurile, emoțiile și trăirile mele își găsesc glas. Am început să scriu poezii din dorința de a mă exprima sincer, iar fiecare vers poartă o parte din mine. Poezia devine astfel mai mult decât o pasiune, o parte din identitatea mea, o modalitate de a transforma ceea ce simt în ceva ce poate atinge și sufletul celorlalți”, a mărturisit Daria.

Concursul este organizat în fiecare an de Casa Corpului Didactic Alba împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și își propune să stimuleze creativitatea tinerilor prin realizarea de creații literare și în același timp descoperirea, încurajarea și promovarea noilor talente.

„Felicitări, Daria pentru distincția obținută și multă inspirație în creațiile viitoare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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