FOTO: Colecție impresionantă de bonsai la Târgul Grădinarului 2024, la Alba Iulia. Pasiunea unui tânăr pentru cultivarea copacilor în miniatură

Târgul Grădinarului din 2024 a adus pentru albaiulieni una dintre cele mai interesante arte, cea a plantelor. Mărginean Nicola Ștefan, de la Toskana Bonsai, o ramură a Toskana Garten, este un tânăr pasionat de cultivarea copacilor în miniatură, bonsai.

„Comercializăm bonsai de anul acesta, e ceva inedit pentru noi cât și pentru Alba Iulia. Dacă ai grăijă de ei trăiesc chiar secole sau milenii, depinde de specie. Ne ocupăm de tot ce ține de bonsai și alte plante, cât și de substraturi, unelte, îngrășământ.

Am crescut printre plante destul de speciale, am vrut ceva și mai extraordinar. Așa am ajuns la bostai, o plantă foarte specială și cu multă istorie. Avem și portocali, din păcate fructele nu sunt de mâncare deoarece sunt prea concentrate dar sunt folosite pentru aromatizarea diferitelor alimente,” a povestit tânărul.

Bonsai nu este o denumire științifică pentru o plantă, ci este o artă, acea de a crește si întreține plante în miniatură, cu ajutorul tăierilor efectuate și administrarea minimă de apă și îngrășăminte. Acestă tehincă este atribuită japonezilor.

Toskana Bonsai a luat naștere de acest an, însă Toskana Garten este o companie românească care și-a început activitatea în anul 2002 ca urmare a unei experiențe de peste 8 ani, acumulată în Germania.

