FOTO| Cod PORTOCALIU de INUNDAȚII pe Arieș: Barajul de la Mihoiești golit cu peste un metru. Care este scopul autorităților...

Omul de afaceri, Voicu Vușcan, despre scandalul caselor de marcat selfpay: „Până luni povestea e uitată, românii vor merge cuminți la supermarket”

Într-o postare pe pagina de socializare, omul de afaceri Voicu Vușcan a „atacat” subiectul extrem de controversat al caselor de marcat selfpay, dezbătut de numeroase persoane în ultima vreme.

„Ani la rand foarte multi angajati din supermarketuri au fost platiti de furnizori, pt ca numai asa iti puteai pune si vinde marfa de la raft, ani la rand au fost platite de furnizori o mare parte din deschiderile de magazine, ani la rand au fost platite taxe de raft, ani la rand au fost platite reviste promo (in realitate niste fituici bagate in posta).

A venit covid, oamenii s-au invatat sa isi ia singuri bucati mici de pe raft, s-au prins ca nu mai merita sa tina vitrinele cu marfa vrac in priza, angajatii din spatele vitrinelor au disparut, nimeni nu a observat lipsa lor. Vine acum treaba asta cu casierii, toata lumea se agita, dar va fi o agitatie de moment, casierii vor fi “alocati” pe alte pozitii, dar pe care pozitii? pt ca sunt ocupate toate!

Pana luni povestea e uitata, romanii vor merge cuminti la supermarket (“pt ca acolo gasim de toate” – in realitate 90% din ce e acolo nu ne trebuie, dar gasim), isi vor pune in cos, vor scana, vor plati, si vor pleca. Raman in urma robotii, care nici nu consuma, nici nu platesc taxe la stat pt spitale, scoli, drumuri, si alte cele. Sa fim sanatosi, si poate la un moment dat ne-om face si noi bine”, a transmis