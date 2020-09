FOTO| Alegeri locale 2020, în Alba: Pentru ce au votat candidații aiudeni pe ,,fotoliul” de primar

Peste 22.000 de cetățeni din Aiud au fost așteptați duminică la urne. Din totalul alegătorilor până la ora 12,30 și potrivit unei numărători paralele și-au exercitat dreptul constituțională aproximativ 13 % dintre aiudenii înscriși pe listele electorale.

Cei opt candidați la fotoliul de primar au purces dis de dimineață să-și exprime opțiunea politică.

În dorința de a afla intențiile de viitor pentru municipiul Aiud am discutat cu unii dintre pretendenții la fotoliul de primar, candidați pe care i-am întâlnit în secțiile de vot.

La ora 9,00, la ieșirea de la urne candidata independentă Danciu Ionela Mariana ne-a declarat: „Am votat pentru respectarea legalității, pentru bursele legale, dar furate ale elevilor aiudeni, pentru un aiud administrat bine, pentru crearea unor condiții optime în Spitalul Municipal Aiud, pentru acea cantină de la fostul Grup Școlar Auto care de 30 de ani se folosește doar pentru nunți și nu pentru copii, pentru bunăstarea aiudenilor, pentru facilitarea afacerilor și crearea de locuri de muncă astfel încât aiudenii să nu mai trebuie să facă naveta în alte localități. Am votat pentru un Aiud prosper, pentru viitorul aiudenilor și a copiilor acestora într-un oraș curat!”

Candidatul ALDE, domnul Bogdan Mircea Ciprian a fost prezent la urne la ora 9,30 și ne-a declarat: „Am votat cu gândul la schimbare în Aiud! Am votat pentru ca Aiudul să fie din nou pe primul loc în județ, să avem o creșterea calității vieții, pentru investitori și fonduri europene și să avem locuri de muncă bine plătite pentru aiudeni! Am votat împotriva numirilor politice în funcții publice și pentru viitorul copiilor noștrii!”

Crișan Ionuț Dragoş, candidatul Alianței USR-Plus s-a prezentat la urne la ora 10,00 și ne-a declarat: „Am votat pentru un Aiud mai bun, un Aiud în care administrația să lucreze timp de 4 ani și nu numai în ultimul an când este un an electoral. Am votat pentru copii, pentru pensionari, pentru noi cei cu firme, pentru navetiștii pe care vreau să-i ținem în Aiud, pentru tot ce înseamnă Aiud”

La ora 12,00 la ieșirea de la urne candidatul PRO România, domnul Munteanu Aurel Dorin a declarat: „Am notat azi cu speranță și încrederea că împreună vom renaște Aiudul. Am votat cu speranța cp Aiudul poate fi mare din nou. Am votat pentru ceea ce trebuie făcut în Aiud: Multă treabă!”

Delia Angela Grigoriță s-a prezentat la urne la ora 12,30 și după exercitarea dreptului constituțional ne-a declarat: „Am votat azi, pentru o administrație eficientă și în slujba cetăţenilor, pentru o administraţie care să-i redea demnitatea și prosperitatea pe care le merită!”

Contactat telefonic candidatul PMP, domnul Alexandru man ne-a informat că domnia sa a votat la ora 8,30 pentru: „Un Aiud care să ofere tuturor oamenilor o de deschidere largă și transparentă a administraţiei locale, pentru începuturile unui parc industrial care să ofere investitorilor posibilitatea creării unor locuri de muncă, pentru dezvoltarea urbanistică și socială a municipiului și a satelor componente și aparținătoare.”

Conform unei postări pe o rețea de socializare doamna Oana Iulia Badea, actualul primar susținut de PNL a votat „pentru continuitate și pentru că Aiudul este pe calea cea bună”.

Demn de semnalat că, în conformitate vu declarațiile președintelui Biroului Electoral de Circumscripție Aiud, domnul Ioan Răzvan Tuduce: „Pe teritoriul municipiului Aiud nu au fost semnalate incidente care să perturbe procesul electoral!”