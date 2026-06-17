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FOTO | 50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva noii Legi a salarizării și a efectelor Legii nr. 141: „Răbdarea noastră a ajuns la limită”

Ioana Oprean

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50 de membri ai Sindicatului UST FSE „SPIRU HARET” Alba, la marele miting al profesorilor de la București. Protest împotriva noii Legi a salarizării și a efectelor Legii nr. 141: „Răbdarea noastră a ajuns la limită”

50 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, membri ai UST FSE „SPIRU HARET” din județul Alba, participă astăzi, 17 iunie 2026, la mitingul de protest de amploare din Piața Victoriei și la marșul către Parlamentul României.

La protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane din întreaga țară.

Protestul a început la ora 11.00 în Piața Victoriei.

Angajații din sistemul de educație din județ își exprimă profunda revoltă față de măsurile care „îngroapă educația”, prevăzute în noul proiect al Legii salarizării unitare și în Legea nr. 141 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

„Cerem corectarea de urgență a următoarelor dispoziții abuzive:

  1. Proiectul noii Legi a salarizării unitare (lansat în consultare publică în mai 2026)
  • Diminuarea salariilor pentru debutanți: Proiectul propune un salariu de doar 7.500 de lei brut (aproximativ 4.400 de lei net) începând cu 1 ianuarie 2027, reducând încă de la început propunerea de 8.600 de lei brut (5.000 de lei net) solicitată de sindicate pentru respectarea echivalenței cu salariul mediu brut pe economie.
  • Eliminarea gradației de merit: Proiectul elimină mecanismul actual al gradației de merit și îl înlocuiește cu „premii de performanță” temporare, acordate doar pentru maximum 30% din personal și pentru perioade limitate de 3, 6 sau 12 luni.
  • Reducerea sporurilor: De exemplu, un spor important pentru județul nostru – indemnizația pentru zone izolate – este diminuat de la 20% la sub 15%.
  • Plafonarea indemnizației de dirigenție: Se modifică modul de calcul al indemnizației de dirigenție, aceasta fiind transformată dintr-un procent flexibil într-o sumă fixă, blocată, fără posibilitatea unor creșteri viitoare.
  1. Impactul Legii nr. 141 (măsurile de austeritate aplicate în 2026)
  • Supraaglomerarea claselor și majorarea normelor didactice: Cerem abrogarea prevederilor din Legea nr. 141 care au condus la creșterea numărului de elevi în clase și la majorarea normei didactice de predare, măsuri care au suprasolicitat personalul și au afectat calitatea actului educațional.
  • Înghețarea drepturilor salariale: Legea a blocat ocuparea posturilor vacante din școli și a redus drastic sumele acordate pentru plata cu ora”, se arată într-un comunicat de presă.

După ce Legea nr. 141 a lovit puternic sistemul de învățământ prin creșterea normelor, supraaglomerarea claselor și blocarea unor drepturi salariale, noua lege a salarizării vine să adâncească și mai mult criza din educație. Este inadmisibil ca profesorii debutanți să fie condamnați la venituri care nu le asigură un trai decent, ca sporurile să fie reduse și ca meritul profesional să fie eliminat din sistem.

În loc să investească în educație, statul alege să economisească pe seama celor care formează generațiile viitoare. Aceste măsuri vor accelera exodul personalului calificat și vor descuraja tinerii să intre în sistem.

Cei 50 de reprezentanți ai județului Alba sunt astăzi la București pentru a spune răspicat că profesorii nu mai acceptă să fie tratați ca o categorie de sacrificiu. Educația nu poate fi construită pe austeritate, iar răbdarea noastră a ajuns la limită”, a declarat Bogdan Cârcoană, președintele UST FSE „SPIRU HARET” Alba.

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