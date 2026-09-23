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Fostul preot Cristian Pomohaci, anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă: Ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Fostul preot Cristian Pomohaci, anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă: Ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite

Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă, instrumentat de DIICOT Târgu Mureș. Fostul preot și alte trei persoane sunt cercetate după ce ar fi distribuit online videoclipuri în care apar minori cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite.

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Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2025 – martie 2026, cei patru ar fi obținut, deținut și stocat astfel de materiale, pe care ulterior le-ar fi distribuit prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare. Miercuri, polițiștii și procurorii au făcut trei percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca și Vatra Dornei, județul Suceava.

Cei patru, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși la audieri. Este al treilea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat.

Fostul preot se află deja în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, în primul caz fiind implicați și minori.

Cristian Pomohaci a ajuns la audieri din arest, unde se află în celălalt dosar penal.

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