Actualitate

Fost ministru al Transporturilor, plasat în arest la domiciliu în dosarul ,,Mită la RAR”. Ce susțin procurorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR.

Cei doi sunt cercetați pentru implicarea într-un act de corupție legat de un acord-cadru de 23 de milioane de lei, destinat mentenanței echipamentelor de verificare tehnică a vehiculelor, care urma să fie reînnoit între Registrul Auto Român (RAR) și societatea administrată de Bușe, potrivit Adevărul.

Procurorii DNA susțin că, în perioada septembrie – noiembrie 2025, omul de afaceri ar fi promis directorului general al RAR, cu ajutorul fostului ministru Răzvan Cuc, o mită de 6% din valoarea totală a contractului, plătibilă în tranșe la intervale de 3-5 luni, prima tranșă fiind planificată înainte de sărbătorile de iarnă.

Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați ar fi stabilit mai multe întâlniri și convorbiri cu directorul RAR pentru a influența desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor și semnarea rapidă a contractului, în favoarea firmei administrate de Cătălin Bușe, mai arată sursa citată.

„Constată legalitatea măsurii arestării preventive a inculpaților Cătălin Daniel Bușe și Alexandru Răzvan Cuc. (…) Admite cererea și înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri față de inculpații Bușe Cătălin Daniel și Alexandru Răzvan Cuc. (…) Impune inculpaților ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în fața căruia se află cauza, imobilul în care locuiesc, cu excepția prezentării în fața organelor judiciare, la chemarea acestora”, se arată în minuta şedinţei.

