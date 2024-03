Florin Roman, deputat PNL de Alba: Astăzi am semnat pentru o finanțare de 21 milioane de euro necesari construirii unui campus de învățământ dual

Astăzi, ministrul liberal al Educației, Ligia Deca, prezentă la Alba Iulia, a semnat un contract de finanțare, cu autoritățile locale, adică primarul liberal, Gabriel Plesa și președintele liberal al CJ Alba, Ion Dumitrel, în valoare de peste 21 de milioane de euro, în vederea construcției de la zero a unui campus de învățământ dual. Este din punctul meu de vedere ca “părinte” al învățământului dual din Alba, alături de Ion Dumitrel, cel mai important contract de finanțare din acest an.

Vă reamintesc ca în 2012, când am început munca în echipă cu dl Dumitrel la Consiliul Județean, am fost “pionieri” ai acestui tip de învățământ, alături de Kronstadt, la Brașov.

Alba Iulia va avea un campus de învățământ dual, așa cum am anunțat în urmă cu ceva timp, pentru ca știm să scriem proiecte bune cu echipele de la Primărie și CJ și avem susținerea colegilor liberali din guvern.

Suntem pe locul 3 în țară ca număr de absolvenți de învățământ dual, în România. Politicienii care sunt frustrați si triști, nu vor fi fericiți. Chiar s-au bucurat după prima etapă. Am spus ca se va face și se face! Noi, liberalii, luptăm pentru județ și o facem cu fapte, nu cu povești și minciuni ca PSD.

Felicit echipa de proiect, mediul privat, universitar, Primăria și CJ Alba, pe Gabriel Plesa și Ion Dumitrel, pentru reușita.

Am obținut supracontractarea cu sprijinul miniștrilor liberali ai Educației, Ligia Deca și Finanțelor, Marcel Bolos, cărora le mulțumesc!

Echipa liberală face diferența! Iar asta înseamnă ca din 2012, peste 15000 de meseriași noi sunt azi muncitori calificați, pe o piață care reclama tot mai mult nevoia de meseriași.

Sub administrația liberală, din ultimii 20 de ani, Alba este singurul județ mediu din România aflat în TOP 10, ca bogăție, ca să traducem în limbaj popular PIB pe cap de locuitor, conform datelor INS.

Suntem pe locul 9 la nivel național și suflăm în ceafă celor din fața! Suntem pe locul 5 pe țară la creșterea PIB pe cap de locuitor, iar trendul este de creștere în continuare!

Cu bani europeni am schimbat împreună cu primarii liberali, soarta acestui județ.

Cu bani europeni am adus în Alba autostrada Sebes-Turda. De aici am putut atrage alte investiții majore precum intermodalul de transport feroviar și rutier de la Decea. Aici vom lega drumul regio Blaj-Aiud și nu în ultimul rând Transapuseana, lui Ion Dumitrel, toate investiții realizate din fonduri europene! Tot noi liberalii am asigurat descărcarea ce asigură un drum mai scurt la Băile sărate Ocna Mureș. Alba pe locul 3 la număr de kilometri de autostrada!

In urma cu o luna am adus un spital nou prin PNRR, în valoare de 55 milioane de euro, pentru ca ne dorim servicii medicale de calitate. Acolo unde sunt administrații liberale este dezvoltare, unde este PSD este sărăcie!

Punem suflet pentru Alba Iulia!

